Iémen. Avanço de rebeldes huthis sobre cidade no oeste desaloja mais de 6.000 pessoas

Os rebeldes huthis tomaram o controlo de uma grande área a sul de Hodeida -- incluída num cessar-fogo em 2018 -, depois de as forças governamentais terem abandonado posições a sul da cidade, indicaram fontes governamentais na sexta-feira, sem justificarem a retirada.

"Como resultado destes acontecimentos, cerca de 700 famílias (cerca de 4.900 pessoas) foram deslocadas para a cidade de Khokha, enquanto outras 184 famílias (cerca de 1.300 pessoas) foram deslocadas mais para sul, para o distrito de Mokha", disse o Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários (OCHA) da ONU, citando fontes do governo iemenita.

Na mesma declaração, o organismo acrescentou que "até à data, nenhuma deslocação foi relatada nas áreas que ficaram sob o controlo das autoridades `de facto` (os huthis)".

A missão da ONU, que supervisiona o acordo de cessar-fogo em Hodeida, exortou hoje os signatários a dialogar, após a mudança nas linhas da frente e o início de novos confrontos na área devido à retirada das forças governamentais, apoiadas pela Arábia Saudita.

"A retirada das Forças Conjuntas dos distritos da cidade de Hodeida, Ad Duraihimi, Bayt al-Faqih e partes de Al Tuhayta e a subsequente tomada pelas forças de Ansar Alá (movimento huthi) representa a maior mudança na linha da frente da província de Hodeida. Estes desenvolvimentos merecem discussões entre as partes do acordo", vincou o OCHA.

A missão da ONU ofereceu-se para facilitar as discussões e exortou todas as partes a proteger os civis, especialmente os deslocados internos na província e "particularmente no sul, onde foram relatados combates".

Citando trabalhadores humanitários no terreno, a OCHA disse ter sido estabelecida uma nova zona de reassentamento em Khokha, com 300 tendas, onde as autoridades estão a tentar construir outro acampamento.

O avanço dos huthis deveria "melhorar o movimento dos civis entre as províncias de Hodeida e Sanaa e dentro de Hodeida", segundo a OCHA, já que a capital Sanaa também está sob o controlo dos rebeldes desde 2014, quando estalou a guerra com as forças governamentais.