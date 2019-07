Foto: José Manuel Rosendo - Antena 1/RTP

O repórter José Manuel Rosendo e o repórter de imagem Sérgio Ramos testemunharam as dificuldades vividas nos hospitais iemenitas, a situação das crianças e o grau de desolação em campos de deslocados praticamente ao abandono.



O conflito no Iémen opõe dois flancos: o movimento Houthi, que controla a região noroeste, e as tropas pró-Governo, que dominam o sul, região onde os jornalistas estão proibidos de entrar.



É uma das piores tragédias da atualidade.



Grande Reportagem Antena 1: Iémen, o lado Houthi da Guerra.