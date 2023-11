Igreja Católica espanhola vai indemnizar todas as vítimas de abusos sexuais

"Terá de ser analisado caso a caso. E se se chegar a essa conclusão moral, então haverá essa reparação moral", disse García Magán, porta-voz e secretário-geral da Conferência Episcopal Espanhola, depois de informar que os bispos espanhóis tinham aprovado por unanimidade um "plano de reparação integral" para indemnizar as vítimas de pedofilia na Igreja.







Um plano de reparação integral que representa uma mudança em relação à sua posição anterior, uma vez que nos casos em que não há sentença a Igreja também pagará "se o autor do crime tiver falecido ou se houver prescrição civil", acrescentou o bispo auxiliar de Toledo. E até ao momento, a Igreja Católica espanhola excluía a possibilidade de indemnizar as vítimas se o agressor tivesse morrido, o caso mais frequente.







"trata-se de uma rota de trabalho que foi apresentada pelo serviço de coordenação dos gabinetes de atenção a menores e que tem três linhas fundamentais de orientação: atenção às vítimas, prevenção e reparação integral em todas as perspetivas, psicológica, social, espiritual e também económica", citou o jornal El País.

Segundo o porta-voz da Conferência Episcopal Espanhola,que foi apresentada pelo serviço de coordenação dos gabinetes de atenção a menores e, citou o jornal





Francisco García Magán não avançou com uma data para a aprovação do plano, afirmando no entanto que "será feito o mais rapidamente possível". Nem especificou qual o montante que deverá ser pago às vítimas, explicando apenas que "a indemnização deve ser paga pelos autores do crime e, se for caso disso, pelas instituições envolvidas. Por exemplo, se o autor do crime já faleceu, a instituição. (...) Em princípio, não é a Conferência Episcopal", escreveu o El País.



"Dor, vergonha e pedido de perdão"



manifestam "dor, vergonha e pedido de desculpa" às vítimas e comprometem-se a "prestar-lhes atenção" e a serem mais transparentes nas suas investigações.

Após a conferência de imprensa, realizada esta quinta-feira em Madrid, os bispos da Assembleia Plenária da Conferência Episcopal Espanhola publicaram um comunicado de quatro páginas, acompanhado de uma mensagem gravada em vídeo, no qual









"Estamos conscientes de que as palavras não bastam" pelo que a "nossa ação continua" explicam na o problema da pedofília não é só um problema da Igreja mas também é um problema social, pelo que os bispos consideram injustos que o trabalho de todos os padres e membros da Igreja seja colocado em causa. "Não é justo atribuir a todos o mal causado por alguns", expressam em comunicado.

pelo que aexplicam na mensagem dirigida às vítimas. No entanto, consideram que, pelo que os bispos consideram injustos que o trabalho de todos os padres e membros da Igreja seja colocado em causa., expressam em comunicado.

Quase meio milhão de casos de pedofilia



a Igreja Católica espanhola está a enfrentar um escândalo após uma investigação mediática que revelou abusos sexuais por parte de padres em toda a Espanha e depois de ter sido criticada por não cooperar suficientemente com a investigação e ter procurado "minimizar o fenómeno", segundo o relatório do Provedor de Justiça.

O anúncio da Conferência Episcopal Espanhola surge num momento em que, segundo o relatório do Provedor de Justiça.