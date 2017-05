Igreja em Roma destaca imagem de Fátima para assinalar centenário

Lusa 11 Mai, 2017, 09:29 | Mundo

Localizada perto da Basílica de São Pedro, a igreja do Espírito Santo em Sassia - sede do santuário da misericórdia divina, o culto favorito do antigo papa João Paulo II - exibe uma imagem da Virgem de Fátima, produzida por escultores ligados ao templo português.

A estátua, semelhante à imagem que se encontra na Capelinha das Aparições, em Fátima, mas maior, surge destacada à frente do altar, com a mensagem "1917 Fátima 2017" por trás, e rodeada por centenas de rosas brancas, cor-de-rosa e vermelhas.

"Durante todo o mês, as missas são solenes", e é transmitida "a mensagem de Nossa Senhora de Fátima", para assinalar o centenário das aparições católicas, relatou o padre Jozef Bart, no final de uma missa, durante a qual envergou uma veste com uma imagem de João Paulo II à frente e da Virgem de Fátima nas costas.

O sacerdote foi o primeiro padre polaco a ser acreditado na diocese da capital italiana pelo papa João Paulo II e um grande devoto de Fátima.

"Quando João Paulo II me nomeou reitor e responsável pelo culto da misericórdia divina, eu entendi como uma missão de transmitir o exemplo da Virgem de Fátima. Decidi que me deveria acompanhar nesta missão a Nossa Senhora de Fátima e que lhe dedicaria um espaço especial", contou.

Normalmente, a imagem encontra-se ao lado das relíquias de São João Paulo II.

A imagem chegou à igreja romana em 1995, mas só depois de um susto e de muita oração, descreveu o padre.

Jozef Bart, que pelo menos uma vez por ano peregrina ao santuário de Fátima, deslocou-se pessoalmente a Portugal para encomendar a estátua para a igreja.

"Rezámos muito, durante cinco ou seis meses. Depois, enviaram-me a fotografia da imagem, eu aceitei e fui novamente a Fátima para a ir buscar. Comprei flores em Lisboa e regressei, num voo da TAP", recordou.

Na igreja, a chegada da imagem era aguardada com ansiedade pelos fiéis, que traziam flores para colocar junto à Nossa Senhora de Fátima.

"Mas, eu cheguei e a estátua, nada", disse, relatando que organizou uma escala de fiéis e, nessa noite, foram rezadas três mil Avé-Marias. A imagem chegaria no dia seguinte.

A devoção por Fátima surgiu-lhe ainda em criança. Desde logo porque nasceu a 13 de maio, dia da primeira aparição mariana, em 1917, e porque sempre frequentou a capela de Nossa Senhora de Fátima, na sua terra natal, na Polónia.

Em março de 1984, a imagem da Capelinha das Aparições esteve no Vaticano, para o encerramento do Ano Jubilar da Redenção.

Na noite de 24 de março, a imagem foi levada para a capela privada de Karol Wojtyla, que mandou chamar o padre Bart e, juntos, rezaram pela noite fora junto à Nossa Senhora de Fátima.

"Eu saí às três da manhã e o papa continuou", contou.

Na próxima sexta-feira, o papa Francisco visita o santuário de Fátima, por ocasião do centenário das aparições marianas na Cova da Iria.

No sábado, Jorge Bergoglio canonizará Jacinta e Francisco, os dois irmãos que, juntamente com a prima Lúcia, estiveram na origem dos milagres de Fátima.

"Vamos ter mais dois santos, que são os videntes da mensagem de Fátima, e que unirá mais as pessoas no mundo", disse.