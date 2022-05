Igrejas ortodoxas da Sérvia e Macedónia do Norte reconciliam-se após mais de 50 anos de divisão

A cerimónia na catedral Santo Sava de Belgrado seguiu-se à decisão desta semana da poderosa Igreja ortodoxa sérvia (SPC) de se alinhar com o patriarcado ecuménico de Constantinopla, reconhecido como a autoridade espiritual dos cristãos ortodoxos no mundo.

Esta instância, com sede em Istambul, decidiu no início de maio por termo ao cisma com "o arcebispado de Ohrid", de facto a Igreja da Macedónia do Norte, que agora espera uma independência total, à semelhança da Igreja ortodoxa ucraniana reconhecida em 2018 pelo patriarcado apesar do forte desagrado de Moscovo.

O arcebispado da Macedónia do Norte, até ao momento sob a tutela da Igreja ortodoxa sérvia, separou-se unilateralmente em 1967, uma decisão contestada pelo SPC apoiada por Moscovo.

Na sequência desta decisão, a Igreja da Macedónia do Norte isolou-se internacionalmente, e nunca foi reconhecida pelo mundo ortodoxo.

"Os sinos do tempo Santo Sava soam ao mesmo tempo que os nossos corações pulsam de alegria (...) bem-vindos caros irmãos", declarou o patriarca sérvio Porfirije ao receber Stefan, o arcebispo de Ohrid.

"Sabemos que estão prontos a transformar décadas de tristeza em alegria", disse o arcebispo Stefan.

Para a Igreja da Macedónia do Norte, o reconhecimento da sua autocefalia, na prática a sua independência, permanece o principal objetivo, mas o processo implica conversações com a SPC.

Numa carta dirigida na quarta-feira a Bartolomeu, o patriarca ecuménico de Constantinopla, o Presidente da Macedónia do Norte, Stevo Pendarovski, defendeu a autocefalia para a Igreja do seu país.

"Com os meus cidadãos de religião ortodoxa espero sinceramente uma solução muito rápida para o estatuto administrativo da nossa igreja", escreveu.

Por sua vez, a Igreja ortodoxa sérvia considerou que "o diálogo sobre o estatuto final da igreja macedónia é não apenas possível, mas legítimo, realista e aplicável".

Até ao momento, as negociações entre as duas Igrejas nunca tinham registado um desfecho positivo. A larga maioria dos sete milhões de sérvios e os 1,8 milhões de habitantes da Macedónia do Norte identificam-se como ortodoxos.