O Índice da Igualdade de Género revelado hoje situa o espaço da UE nos 64,5 pontos (em 100), uma subida de apenas 0,9 pontos desde o ano passado.

"Partindo dos 64,5 pontos, levará 60 a 70 anos, duas gerações... não creio que nós, que cá estamos agora, o vejamos em vida", situou Davide Barbieri, especialista em estatísticas do EIGE, em declarações à Lusa no final da conferência de imprensa sobre os principais resultados do Índice da Igualdade de Género.

O avanço "tem sido sempre lento", constatou, destacando os domínios mais difíceis de mudar rapidamente: o poder (cargos de chefia e liderança, na política, na economia, no desporto) e a participação das mulheres nas Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), onde existe uma prevalência de 80% de homens (que são igualmente "muito mais em posições de chefia e liderança").

"Há uma segregação desde a escola primária à universidade e que depois se reflete no mercado de trabalho", assinalou, alertando que este será um desafio ainda maior no futuro, com o desenvolvimento da inteligência artificial.

"A esfera do poder é a mais difícil de mudar, mas é possível, com a ajuda de quotas", realçou, destacando o caso de Portugal.

Davide Barbieri admitiu preocupação face aos "sinais de retrocesso" na UE em matéria de igualdade de género, notando que alguns dos Estados-membros "não se importam muito" com o tema.

Ainda assim, o trabalho do EIGE, agência da UE para a igualdade de género com sede em Vilnius (capital da Lituânia), tem sido valorizado, realçou.

"O EIGE é uma referência", ainda que não tenha "recursos humanos suficientes" para "o montão de ideias" que existem para "comunicar" a igualdade, lamentou.

Por outro lado, continua a ser "um problema", por vezes, aceder aos dados dos Estados-membros, desde logo por não existirem.

Exemplo disso foi o relatório temático que acompanhou o índice deste ano, sobre cuidado e licença parental, que exigiu um investimento do próprio EIGE, baseado em dados de apenas 15 países.

O Índice da Igualdade de Género de 2026 concluiu que as mulheres gastam mais do dobro do tempo do que os homens no cuidado de crianças e representam 74% das beneficiárias de licença parental nos 15 Estados-membros com dados disponíveis sobre este tema.

No índice deste ano (ferramenta utilizada para medir a igualdade de género no espaço da UE), a Suécia perde a liderança, pela primeira vez desde 2013, para a França.

Portugal ocupa a 9.ª posição e foi o quarto país que mais evoluiu desde 2025.

Chipre, Hungria e Chéquia registam os desempenhos mais baixos em matéria de igualdade.