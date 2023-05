II Guerra Mundial. Nazis em Lisboa nos dias do fim

Ainda não eram 8h00 quando os homens subiram ao quarto piso do número 7 da Avenida António Augusto de Aguiar, em Lisboa, para perceber que afinal a informação recebida não era correta. A porta que procuravam ficava de facto no lado direito daquele prédio, mas um piso mais abaixo.



Quando desceram o lanço de escadas e voltaram a bater, apareceu-lhes uma criada, mas a dona da casa foi rapidamente acordada, pois não era todos os dias que a Polícia Internacional e de Defesa do Estado – a PIDE - se apresentava à porta. Na soleira estavam os agentes Carlos e José Gomes, Manuel Barbosa e António Pires dos Santos, “encarregados superiormente de averiguar” quem eram os dois estrangeiros que ali residiam.



Apesar de a proprietária, Maria Lourenço Pontes, assegurar que estava sozinha, os agentes não se deixaram enganar. “A atitude desta senhora desmentia por completo a afirmação anterior e, assim, fomos levados a desconfiar e pedir-lhe para nos ser consentida a entrada em sua casa afim de convenientemente ser feita a fiscalização”, relatariam depois. Mal avançaram viram a mulher bater à porta de um dos quartos de onde saiu um homem que se identificou como sendo o alemão Cecil Adolf Nassenstein Camp.





Enquanto o estrangeiro se vestia, sob supervisão de José Gomes e Manuel Barbosa, os outros agentes prosseguiram as buscas. Apesar de renovadas promessas de que não havia mais residentes, Maria Pontes acabou por se denunciar quando, frente a outro quarto, referiu que não valia a pena entrar porque o hóspede “era português e não queria ser incomodado”.







Organograma da rede de espionagem liderada por Adolf Nassenstein fornecida pelos britânicos a Oliveira Salazar em 1943. Fotografia de Adolf Nassenstein. | Foto “Jornal O Século”/Cedida pelo ANTT



O que se passou a seguir foi descrito em detalhe pelo agente Carlos Gomes: “Mandou-se-lhe abrir a porta, deparando-se-nos não com o nacional que ela pretendia, mas um outro súbdito estrangeiro, o alemão Dr. Herbert Wissmann que, ao ver-se descoberto, rapidamente puxou de um revolver e fez frente à polícia, tentando disparar contra mim e contra o agente Pires dos Santos e, em seguida, pôr termo à existência, para o que, depois de se aprumar na posição de sentido, ter proferido em voz alta as frases que eu percebi serem mai frauleng e heil Hitler, meteu o cano do revólver na boca tentando disparar. O revólver, porém, não disparava por, segundo se verificou mais tarde ter as cargas deterioradas. Contudo fez todas as tentativas para fazer fogo não só contra ele e contra nós. Tornava-se, por isso, muito perigoso fazer frente a um homem completamente perdido, e que, a todo o risco pretendia matar-se ou, matando ele um de nós, que outro o matasse a ele”.

Estávamos na manhã de 14 de janeiro de 1947. Dois anos depois de terminar, a II Guerra Mundial continuava a reclamar vidas.



A caminho da rendição total



Apesar das convicções do ditador português reveladas naquele encontro, era já evidente que o regime português projetava um futuro onde adivinhava a vitória Aliada.





Multidão assalta vendedores de jornais no dia da invasão da França a 6 de junho de 1943. | Foto “Jornal O Século”/Cedida pelo ANTT



Em setembro de 1944, criou-se um vazio na representação diplomática alemã em Lisboa. Na sequência das mudanças militares e políticas, após o atentado contra Hitler de 20 de julho desse ano, o barão Von Hoyningen-Heune foi chamada a Berlim e não autorizaram o seu regresso.







Ministro da Alemanha, Gustav Von Halem, na chegada ao Tejo do navio sueco Drotningholm com repatriados alemães. | Foto “Jornal O Século”/Cedida pelo ANTT



O anúncio apanhou de surpresa não só o chefe da diplomacia alemã como também Veríssimo Joaquim Pires, o construtor civil contratado para reparar os estragos causados pelo incêndio. Na obra tinham ficado roupas e ferramentas de pedreiros, carpinteiros, pintores e serventes. Oito oleados alugados para cobrir a estrutura também lá continuavam quando, dias depois teve de fazer um requerimento para aceder ao local. Faltava-lhe também receber o pagamento tanto do “material como da mão de obra”.



De olho no reviralho e nos derrotados



No dia 9 de maio ainda se assistiu a maciças manifestações de agradecimento frente às embaixadas americana e inglesa em Lisboa, mas quando o reviralho quis continuar a mobilização, Salazar antecipou-se e proibiu novas concentrações. As entradas na capital foram vigiadas e os ajuntamentos dispersos.



Primeiro a PVDE e a depois a sucessora, a PIDE, foram responsáveis pelo alojamento e vigilância dos alemães. As contas eram prestadas ao Governo e a uma Comissão de Controlo Inter-Aliada, que em Portugal, como noutros países neutrais, também coordenava a “Operation Safehaven” criada para evitar que bens nazis, escondidos ou camuflados, fossem utilizados para financiar fugas, operações políticas ou militares com vista ao ressurgimento do nazismo. Com esse propósito assumiu o controlo de edifícios, instituições, organizações, contas bancárias, empresas e negócios criados, tutelados ou com testas de ferro portugueses associados ao regime hitleriano. Esta estrutura só seria dissolvida em novembro de 1952.







Manifestação de agradecimento a Oliveira Salazar pelo facto de ter evitado a entrada de Portugal na II Guerra Mundial a 19 de maio 1945. | Foto “Jornal O Século”/Cedida pelo ANTT



Um número restrito de alemães, mencionados em documentos dos Aliados como nazis “indesejados”, “obnóxios” ou hardcore, fica sob vigilância especial. Os que tinham funções na Legação e noutras representações do estado Nazi ficaram na mira das autoridades ainda antes do conflito terminar. Nassenstein e Wissmann faziam parte desse grupo.

Portugal tem pouco interesse em manter um grande número de alemães no seu território, mas Salazar vai negociar um conjunto de diretivas que facilitarão a permanência aos que se encontravam por cá há mais tempo.

De nazi a desnazificado



Wissmann, que tinha ligações com portugueses germanófilos, escreveu durante esse período - e sob pseudónimo - artigos sobre os julgamentos de Nuremberga, a Índia e a França no jornal A Nação, uma publicação com uma forte linha anticomunista e anti-aliada.

O relatório do encontro, enviado para Berlim, foi intercetado pelos serviços secretos britânicos, que, numa nota interna, consideraram sombrios os pontos de vista revelados pelo então presidente do Conselho.Ainda em agosto de 1943 fora conhecida a cedência aos britânicos da base das Lages, nos Açores, permitindo à aviação Aliada fechar o que era conhecido como o buraco do Atlântico, uma vasta área sem cobertura aérea aproveitada pelospara atacar os comboios de navios Aliados.Também, expulsando agentes e prendendo portugueses que com eles colaboravam.Em junho de 1944, o Governo anunciou o fim da venda, a ambos os lados, de volfrâmio (ou tungsténio), essencial para reforçar o aço das blindagens.. A 6 deste mês a futilidade das previsões de Oliveira Salazar ficaram demonstradas com o desembarque anglo-americano na Normandia (6 de junho), que acelerou o descalabro das tropas nazis já a recuar nas frentes italiana e a leste.. Quando em outubro foi pedida a anuência portuguesa para nomear para o seu lugar Sigismund Freiherr von Bibra, então conselheiro em Madrid, o assunto foi mantido em banho-maria. O facto de ser considerado um nazi inveterado, mais um agente político do que um diplomata, também não terá ajudado. O silêncio e alguns recados “não oficiais” deixaram perceber a Berlim a deceção de Lisboa.Em janeiro de 1945, pediram a acreditação de outro diplomata, mas mais uma vez o Ministério dos Negócios Estrangeiros não mostrou pressa.No curto período que passou em Lisboa, viu as notícias a piorar todos os dias. Na madrugada de 25 de abril foi testemunha do incêndio que consumiu a cobertura da sua Legação, na rua do Pau da Bandeira. Na imprensa os comunicados Aliados estavam cheios de nomes de cidades alemãs que caiam tanto a leste como a oeste.. Foi conhecida a captura e fuzilamento de Mussolini.. Na manhã desse dia, pelas 11h00, von Halem tinha acompanhado, junto ao Tejo, a chegada do paquete sueco Drottningholm, vindo de Istambul com cerca de 300 alemães - agentes diplomáticos e consulares - trocados por cidadãos turcos. Embarcados foram mais 200 cidadãos alemães que esperavam o repatriamento há meses em vários locais do país.. Dois dias depois zarparam para Gotemburgo, na Suécia, de onde seguiriam para a Alemanha por terra.Quando o Governo ordenou a colocação das bandeiras a meia haste por causa da morte de Hitler desencadeou-se um uma tempestade diplomática. A notícia foi publicada no jornale causou estupefação no Foreign Office britânico - o equivalente ao nosso Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) - que pediu esclarecimentos a Ronald Campbell, o embaixador em Lisboa.Reconhecia também que ele se mostrara surpreendido pela “violência” das reações e tentava justificar-se perante as diversas representações diplomáticas. “Não me recordo de ver o Governo português reagir com tanta rapidez”, concluía.Em Londres o embaixador português, o duque de Palmela, teve de se explicar depois da “afronta”, que tornava difícil ao Governo britânico justificar, junto da opinião pública, a colaboração entre os dois países.Enquanto os britânicos lamentavam “o triste espetáculo de ver de luto a bandeira de um aliado (por alguém) reconhecido pelo mundo como o criminoso de guerra número um”, outros faziam ataques mais radicais.No dia 6 de maio, às 18h30, Van Halem foi chamado ao MNE. O secretário-geral, Teixeira de Sampaio, recebeu-o em nome do ministro, que era Oliveira Salazar, e informou-o que face à não existência de um governo em Berlim dava por encerradas as relações diplomáticas entre os dois países. A Legação seria encerrada e ficaria à guarda das forças policiais portuguesas.. Bandas e fanfarras engalanaram-se e sairam à rua. Houve foguetes em vários locais. As celebrações estenderam-se noite dentro e continuaram no dia seguinte.A reação inicial terá sido expontânea, mas quando surgiram indícios de organização a PVDE ficou atenta pois temia que a oposição - o reviralho - aproveitasse o momento.por este ter mantido Portugal fora da guerra. Milhares de pessoas de todo o país afluíram à capital.A PVDE não tinha apenas o reviralho debaixo de olho.. Como já vimos algumas centenas tinham chegado a Lisboa em 1944, em resultado de trocas de diplomatas ou expulsões. Outros entraram ilegalmente. Com a França transformada em campo de batalha e os Aliados a controlar com mãos de ferro todas as movimentações navais tornou-se difícil efectivar o seu repatriamento.. Os primeiros transportes com grupos de grande dimensão tiveram lugar a 11 de março e 27 de agosto de 1946 quando cerca de duas centenas de homens, mulheres e crianças embarcaram no Tejo no britânico “Highland Monarch” e no americano “Marine Marlin”.Pelo menos desde novembro de 1944 que o Serviço de Informações da Legião Portuguesa os controlava. Nos seus relatórios à PVDE encontram-se pequenas biografias dos principais protagonistas e detalham-se reuniões a altas horas da noite; misteriosas movimentações de viaturas; rumores sobre malas de dinheiro; contactos com portugueses germanófilos; adiantamentos de ordenados e chorudas gratificações a funcionários portugueses, como forma de manter lealdades.As informações costumam ser muito objectivas, mas por vezes também surgem notas como as deixadas pelo legionário “H.O.” sobre um tal João Verdelhão:Mal se percebeu que a guerra ia terminar, o Governo enviou os nazis importantes para longe de Lisboa e do Porto, na tentativa de os afastar da sua rede de contactos.. Em maio já estava nas Caldas das Taipas, perto de Guimarães, e em novembro foi informado que os Aliados o queriam interrogar em Inglaterra.Outros 12 nazis membros do núcleo duro do Reich em Portugal foram também informados que no dia 19 de novembro de 1945 teriam à espera no Aeroporto da Portela um voo especial para os levar a Londres.Não se nota grande esforço para impedir que os tripulantes de doisafundados pelas tripulações ao largo da Nazaré e do Porto, nas semanas que se seguiram ao armistício, sejam levados diretamente para campos de prisioneiros aliados ou que diplomatas vindos de outros países sejam embarcados em 1946 nos já referidos “Highland Monarch” e “Marine Marlin”.Por outro lado,. Acordou-se também que os aliados ocidentais não podiam entregar aos russos um repatriado vindo de Portugal, a não ser que este último concordasse. Em 1952, ainda se troca correspondência entre Aliados e o MNE sobre uma lista deque os portugueses tinham colocado sob proteção.. Do interrogatório feito em Lisboa foi possível perceber que estava no apartamento da Avenida António Augusto de Aguiar desde março de 1946, tendo sido apresentado como funcionário da Legação polaca. Disse ainda saber que. Só não o conseguira alcançar.Durante o tempo que estiveram nos quartos, saíram pouco e apenas o faziam de noite. Os dias foram passados maioritariamente a escrever à máquina.. Por apresentar tendências violentas e suicidas,. Meses antes tinham capturado outro nazi, um tal de Sumbeck que, como Wissmann, também se tinha suicidado.O Amt VI (Departamento VI) das SS em Lisboa, chefiado por Cecil Nassenstein, tinha por missão recolher informações e coordenar o envio de agentes para as Américas, mas essa não era a única razão por que os Aliados o queriam interrogar.- talvez meio milhão de marcos - teria ficado sob sua tutela nas últimas semanas do conflito.Na manhã de 16 de janeiro, saiu de Lisboa para Gibraltar um avião especial com Nassenstein a bordo. A Londres chegou no dia 6 fevereiro no porta-aviões "HMS Triumph", mas o destino final foi o complexo prisional de Neuengamme, perto de Hamburgo, um antigo campo de concentração nazi que os ingleses transformaram numa prisão para ex-membros das SS e dos serviços de segurança do Reich.Enquanto esteve em Gibraltar, escreveu uma carta destinada a uma tia inglesa e outra aos dois filhos.. Segundo uma biografia, elaborada por Alex Peters, depois de libertado assumiu funções numa fábrica de plásticos onde conseguiu ascender a diretor. Nos anos 70 esteve envolvido numa troca de espiões entre soviéticos e alemães. Faleceu em 1981, deixando uma valiosa coleção de gravuras que se tornou a parte mais importante da “Coleção Alta Villa” que se encontra desde 1983 no castelo de Eltville, a sua cidade-natal.