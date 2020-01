IKEA paga 46 milhões a família de criança que morreu por causa de um móvel

O móvel - Malm -, com cerca de 32 quilos, acabou por ser retirado do mercado norte-americano um ano depois deste acidente. De acordo com a BBC, que hoje conta a história, outras três crianças terão também perdido a vida por causa deste móvel.





A família da criança que morreu, da Califórnia, nos EUA, levou o caso a tribunal. Sabe-se agora que a IKEA chegou a acordo para o pagamento de 46 milhões de dólares de indemnização.



"Apesar de nenhum acordo alterar os eventos trágicos que nos trouxeram aqui, pelo bem da família e de todos envolvidos, estamos gratos que este caso tenha tido uma resolução", disse o porta-voz da IKEA. "Continuamos comprometidos a trabalhar para resolver questões de segurança que são muito importantes para nós".



Em depoimento, os pais da criança, Joleen e Craig Dudek, disseram que estavam "devastados" com a perda do filho". "Nunca pensámos que uma criança com dois anos podia causar a queda de uma cómoda e sufocar", afirmaram. "Só mais tarde soubemos que era instável por causa do design".



Os pais da criança dizem que pretendem que a história do filho seja conhecida porque não querem que isto "aconteça a outra família".







Afirmaram ainda que vão doar 1 milhão de euros a grupos que trabalham sobre a proteção de crianças em relação a produtos perigosos.



Em 2016, a IKEA pediu a devolução de milhões de cómodas Malm, na América do Norte, devido a questões de segurança.