Ilha cabo-verdiana em situação de calamidade após chuvas que causaram cinco mortos

A medida foi anunciada pelo ministro da Administração Interna, Paulo Rocha, citado pela Rádio de Cabo Verde (RCV).

"Choveu muito em tão pouco tempo", afirmou o governante, que confirmou também que os estragos se estenderam à ilha de Santo Antão, nomeadamente no município do Porto Novo.

Segundo Paulo Rocha, as autoridades "estão empenhadas em apoiar as vítimas e as suas famílias".

"Endereçamos os nossos pêsames aos amigos e familiares das vítimas", acrescentou.

O presidente do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros confirmou à Lusa que, devido às chuvas intensas, morreram pelo menos cinco pessoas em São Vicente, além dos danos registados em infraestruturas públicas, habitações e viaturas.

A administradora do Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica (INMG), Ester Araújo de Brito, citada pela RCV explicou que, nas últimas 24 horas, foi previsto o impacto sobre Cabo Verde de uma onda de leste que poderia provocar precipitação variável acompanhada de trovoadas.

"Era um sistema que, em princípio, parecia pacífico, sem ventos intensos ou classificação de depressão tropical. No entanto, ao passar pelas ilhas ocidentais --- São Nicolau, São Vicente e Santo Antão --- intensificou-se", afirmou.

Durante a sua passagem, registaram-se períodos de chuva intensa, principalmente entre as 00:00 (02:00 em Lisboa) e as 07:00 (09:00 em Lisboa).

"Uma das situações mais graves ocorreu em São Vicente, onde, a partir das 03:00 (05:00 em Lisboa), durante cerca de uma hora, caíram cerca de 163 milímetros de chuva", referiu.

"Embora a instituição tivesse previsto chuva e trovoada, não foi emitido alerta porque o sistema inicialmente parecia menos perigoso. A previsão baseou-se em imagens de satélite, pois não dispomos de radares, o que dificulta a previsão precisa da intensificação e quantidade de chuva", acrescentou.

A responsável alertou ainda para um possível agravamento do estado do mar, com ondulação do sul entre 2 e 3,5 metros, recomendando especial atenção nas ilhas do sul.