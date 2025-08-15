Ilha de São Vicente tenta recuperar da tempestade Erin
Lusa
Quatro dias depois da passagem da tempestade Erin, na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, é hora de limpar a lama e os destroços.
O correspondente da RDP África e Antena 1, Carlos Santos, está em São Vicente, onde há ainda um grande espanto com o que aconteceu.
As cheias fizeram nove mortos. Há ainda uma pessoa que está desaparecida.
Há quem responsabilize os serviços de meteorologia e a proteção civil por não terem alertado a população.