Ilha indonésia de Flores atingida por novo sismo após abalo que causou 53 mortos

Ilha indonésia de Flores atingida por novo sismo após abalo que causou 53 mortos

Um sismo de magnitude 5,7 abalou hoje a ilha indonésia de Flores, no leste do país, dois dias depois de a região ter sido atingida por um forte tremor de magnitude 7,7, que provocou 53 mortos, 137 feridos e mais de 5.000 pessoas retiradas.

Lusa / Adicionar como fonte informativa
Foto: Selo via AFP

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O novo abalo ocorreu às 8h46 locais (01:46, em Lisboa), a 35,6 quilómetros de profundidade, com epicentro a 42,1 quilómetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa de Flores, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica mundial.

No sábado, Flores foi atingida por um sismo de magnitude 7,7, com epicentro a 62 quilómetros de Ende, seguido de cerca de um milhar de réplicas, 46 das quais sentidas pela população, deixando um saldo de 53 mortos, 137 feridos e mais de 5.000 pessoas deslocadas para pavilhões desportivos e outros pontos de evacuação.

Face à gravidade do desastre, o Governo provincial está a preparar um decreto para declarar o estado de emergência durante 14 dias, com o objetivo de coordenar a ajuda com as autoridades centrais.

Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas vivam na ilha de Flores, onde Ende, com aproximadamente 90.000 habitantes, é uma das principais cidades.

A Indonésia situa-se sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica, onde se registam anualmente cerca de 7.000 sismos, na sua maioria moderados.

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