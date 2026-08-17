Ilha indonésia de Flores atingida por novo sismo após abalo que causou 53 mortos

O novo abalo ocorreu às 8h46 locais (01:46, em Lisboa), a 35,6 quilómetros de profundidade, com epicentro a 42,1 quilómetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa de Flores, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), que regista a atividade sísmica mundial.

No sábado, Flores foi atingida por um sismo de magnitude 7,7, com epicentro a 62 quilómetros de Ende, seguido de cerca de um milhar de réplicas, 46 das quais sentidas pela população, deixando um saldo de 53 mortos, 137 feridos e mais de 5.000 pessoas deslocadas para pavilhões desportivos e outros pontos de evacuação.

Face à gravidade do desastre, o Governo provincial está a preparar um decreto para declarar o estado de emergência durante 14 dias, com o objetivo de coordenar a ajuda com as autoridades centrais.

Estima-se que cerca de 2 milhões de pessoas vivam na ilha de Flores, onde Ende, com aproximadamente 90.000 habitantes, é uma das principais cidades.

A Indonésia situa-se sobre o chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de elevada atividade sísmica e vulcânica, onde se registam anualmente cerca de 7.000 sismos, na sua maioria moderados.