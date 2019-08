Ilhas Faroé. Caça às baleias matou 98 animais da espécie baleia-piloto

A caça às baleias não tem fins comerciais e os habitantes destas ilhas dinamarquesas justificam-na com propósitos de subsistência. A carne e a gordura dos animais são para consumo próprio.



Os registos de caças às baleias nas ilhas datam do final do século XVI e a atividade é regulada pelas autoridades locais, não pela Comissão Baleeira Internacional.