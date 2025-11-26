Ilhéu na Indonésia luta contra gigante suíço do cimento

Nesta manhã de quarta-feira de outubro, o terraço da pensão está cheio de gente. Um jornalista e um operador de câmara de um canal de televisão indonésio e dois representantes de uma ONG local também fizeram a viagem. "Viemos para contar a mesma história", diz entusiasmado o jovem jornalista.





O terraço da casa de hóspedes de Ibu Asmania está sempre ocupado, servindo de ponto de encontro para os residentes empenhados na justiça climática

A presença dos meios de comunicação social - incluindo do estrangeiro - já não surpreende ninguém nesta ilha paradisíaca de 1.500 habitantes. O processo que opõe quatro membros desta comunidade ao gigante do cimento Holcim, com sede em Zug, é histórico. Poderá abrir caminho a processos semelhantes na Suíça e noutros países.



Pulau Pari, que fica a cerca de 40 quilómetros a noroeste da capital indonésia, está na linha da frente do aquecimento global, tal como muitas pequenas ilhas em todo o mundo. A população sofre diariamente com o impacto negativo da subida do nível do mar, da degradação do ecossistema marinho e de condições meteorológicas cada vez mais imprevisíveis.



No entanto, os habitantes da ilha, que vivem principalmente da pesca e do turismo, contribuíram muito pouco para as emissões de gases com efeito de estufa responsáveis por estas alterações.





"As alterações climáticas estão a afetar-nos gravemente", diz Asmania. "Mas nós sempre cuidámos da nossa ilha. Estamos a sofrer as consequências das emissões de gases com efeito de estufa de multinacionais como a Holcim. É injusto."



Foi por isso que ela e três outros residentes decidiram deslocar-se à Suíça para intentar uma ação civil contra a Holcim, que consideram corresponsável pela crise climática. Exigem que o fabricante de cimento os indemnize pelos danos sofridos e contribua para medidas de proteção, num total de 14.700 francos suíços (18.200 dólares). Pedem igualmente à empresa que reduza as suas emissões de dióxido de carbono.

A cultura de algas marinhas já não é possível

Depois de terminado o pequeno-almoço, Asmania, 42 anos, leva-nos para a sua sala de estar, onde apenas o zumbido de um ar condicionado quebra a calma. Na estante, há fotografias emolduradas da sua visita à Suíça, que a mostram em frente ao edifício do Parlamento Federal, em Berna, com vários deputados que apoiam a sua luta.



Um mês após o seu regresso, esta mãe de três filhos não esconde a sua preocupação enquanto "espera impacientemente" por notícias do tribunal de Zug.



Ao contrário dos outros queixosos, Asmania não cresceu em Pulau Pari, mas na cidade de Bekasi, a leste de Jacarta. Isso não a impede de lamentar o facto de o local ter mudado muito nos últimos anos. "Quando vim para cá, era uma ilha de pescadores", diz. Mudou-se para cá com o marido, Tono, com quem casou em 2005.



Na altura, Pulau Pari era conhecida pela sua cultura de algas marinhas, que eram exportadas internacionalmente e constituíam uma importante fonte de rendimento para a população. Depois de transformadas, estas algas eram utilizadas na indústria alimentar e farmacêutica. Mas a cultura de algas já não é possível na ilha.



"As algas costumavam ser de muito boa qualidade", recorda. "Agora estão todas branqueadas por causa do aumento da temperatura do mar e morrem ao fim de uma semana." Tal como outros, Asmania foi forçada, há dez anos, a voltar-se para o turismo.

Vida difícil para os pescadores

À noite, encontramos Mustaghfirin, a quem todos chamam Bobby, no terraço da pensão, onde vários dos queixosos se reúnem diariamente com amigos e familiares. O pescador e líder espiritual de 53 anos, com longos cabelos brancos a emoldurar-lhe o rosto, teve um longo dia marcado por orações e saídas para o mar. Mas também se lembra de dias melhores. "Com as alterações climáticas, o nosso quotidiano de pescadores já não é o mesmo", diz.





Bobby no terraço de Ibu Asmania. Atrás, uma bandeira de pirata "Jolly Roger" da manga japonesa "One Piece", que se tornou um símbolo dos movimentos de protesto na Indonésia.



Bobby, nascido em Pulau Pari, diz que a quantidade das capturas diminuiu, sobretudo em águas menos profundas. Para capturar as mesmas quantidades que há 20 anos, os pescadores têm de ir muito longe - por vezes dezenas de quilómetros - o que torna o seu trabalho mais perigoso.



"Somos frequentemente apanhados pelo mau tempo", diz. Há quatro anos, isso quase lhe custou a vida. Uma grande onda partiu o seu barco em dois e foi atirado ao mar. Felizmente, um colega estava por perto e conseguiu salvá-lo.



Sentado de pernas cruzadas num banco, Bobby conta esta história com grandes gestos para tentar mostrar o que é nadar desesperadamente na tempestade. Ele e os que o rodeiam riem-se agora do que aconteceu, mas podia ter sido desastroso. "Desde então, quase me afoguei duas vezes", diz ele. "E outros também. Os nossos instintos são ultrapassados pela velocidade a que o vento muda."



Apesar dos desafios e de a família se preocupar com ele, Bobby não se imagina a ser outra coisa que não um pescador. "Temos liberdade total", diz ele. "Quando se experimenta isso, não se consegue fazer mais nada. E se toda a gente trabalhasse num escritório ou num estaleiro de construção, quem poria peixe na mesa?"





Menos peixe para ter maior segurança no mar - é a escolha feita por alguns pescadores, incluindo Bobby.

O turismo como alternativa



Tal como Asmania com a sua casa de hóspedes, muitos habitantes locais desviaram a sua atenção do mar para o turismo, para o qual Pulau Pari abriu em 2010. Mas o futuro do turismo também está ameaçado, devido à erosão das praias, provocada por marés mais fortes do que antes.



De pé, na orla costeira, Arif Pujianto tem o olhar atento à "sua praia", uma idílica faixa de areia branca no extremo ocidental da ilha, de que cuida a par do seu trabalho como mecânico. "O mar avançou nove metros em cinco anos", diz com amargura.



Pulau Pari perdeu cerca de 10% da sua superfície na última década e poderá desaparecer debaixo de água até 2050, segundo as ONG. "Por vezes, quando estou a limpar a praia, lembro-me de como era este lugar, da sua antiga beleza", diz Pujianto. "Felizmente, os visitantes continuam a querer vir, mesmo que a praia esteja danificada."



Aos fins-de-semana, esta pequena ilha recebe cerca de 2.000 visitantes, sobretudo indonésios de Jacarta desejosos de escapar à selva urbana. Durante as férias grandes, o número pode atingir os 10.000 numa semana, segundo o guarda da praia.



Nos últimos anos, a maré está também a ameaçar as casas. Entre elas está a casa de Pujianto, a cerca de 30 metros da costa. No ano passado, a água do mar inundou a casa, causando danos significativos nos móveis, nas paredes e nas fundações.



Para combater a erosão costeira e as inundações, os habitantes da ilha construíram pequenos diques e começaram a plantar mangais, em parte graças ao apoio financeiro dos turistas. Mas são necessários mais esforços e os queixosos estão a pedir à Holcim que contribua.

Que futuro?

Os residentes na ilha estão otimistas. Os queixosos são apoiados por grande parte da população local, como o demonstram as numerosas bandeiras espalhadas pelos telhados da ilha, apelando à "justiça climática".



Em Pulau Pari, toda a gente quer acreditar que os tribunais suíços vão decidir a seu favor. Estão também conscientes de que o caso pode servir de exemplo para os habitantes de outras pequenas ilhas ameaçadas pelas alterações climáticas.



De acordo com o Banco Mundial, cerca de 48 milhões de pessoas na Ásia Oriental e no Pacífico, uma região que inclui a Indonésia, poderão ser obrigadas a abandonar as suas casas até 2050 devido a catástrofes climática.





Edi Mulyono, pescador de 40 anos de Pulau Pari, teve uma infância de sonho. Espera que as duas filhas e o filho também possam desenvolver uma forte ligação com a sua ilha.



"O que mais me preocupa é o futuro dos meus filhos", diz o quarto queixoso, Edi Mulyono. Sentado num banco perto do porto de pesca, com um cigarro entre os lábios, olha para o filho de cinco anos, que brinca no pequeno muro marítimo que supostamente protege as casas circundantes, incluindo a da sua família. "Se perdermos a nossa luta, os meus filhos e netos deixarão de poder viver em Pulau Pari."







