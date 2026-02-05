Imigração na Europa é uma crise sobretudo política: cresce a imigração seletiva, ilegais são cada vez menos

Chegadas irregulares registam descida acentuada



Frontex e UNHCR







A tendência confirma-se. A imigração irregular para a União Europeia está a diminuir de forma acentuada.





De acordo com o Frontex, nos primeiros onze meses de 2025, o número de passagens irregulares nas fronteiras diminuiu mais 26 % em comparação com 2024. Em dois anos, as entradas irregulares de migrantes diminuíram em mais de metade, o que representa o nível mais baixo desde 2021.

Ucrânia, um caso à parte

Pedidos de asilo também estão a diminuir



Em 2024, no seu conjunto, a UE registou 998.530 pedidos, menos 12% do que em 2023. Espanha, França, Itália, Alemanha e Grécia são responsáveis pela maioria dos primeiros pedidos.





Em termos de nacionalidades dos requerentes de asilo, a maior proporção vem da Venezuela (54.600), seguida do Afeganistão (quase 35.800), da Síria (26.200), do Bangladesh (19.400) e da Ucrânia (14.750).

Aumento da imigração legal



Eurostat

Então, estão a mentir-nos sobre a imigração?

A resposta é mais complexa do que um simples sim ou não. Para Sylvie Sarolea, professora na Universidade Católica de Lovaina e especialista em direitos humanos e direito das migrações, "a imigração é uma questão que se presta a uma retórica simplista, quando é muito mais do que isso, sobretudo se compararmos perceções e números.





De facto, o número de chegadas ilegais à União Europeia diminuiu. Apesar disso, a imigração continua a ser objeto de um discurso polarizador, porque o bode expiatório é um instrumento fácil".

Comissão Europeia

Atualmente, as entradas regulares representam a maior proporção da migração para a União Europeia. Não é por acaso, mas sim uma resposta estrutural a uma dupla realidade: por um lado, o envelhecimento demográfico e, por outro, a falta de mão de obra em muitos setores.





Como salienta a professora Sarolea, "privarmo-nos da imigração seria dramático para a economia. Todos os indicadores da importância da imigração para a economia estão a verde. Quer se trate da OCDE ou de organismos especializados em Itália. De facto, o Governo italiano retirou conclusões deste facto e vai abrir as portas a mais 500.000 trabalhadores estrangeiros até 2028.





Na Bélgica, o gabinete de planeamento diz o mesmo. E o Governo italiano sabe que, por um lado, falar de imigração compensa - chama-se populismo - mas, por outro lado, o país precisa de imigrantes no plano económico".

O verdadeiro paradoxo europeu

Olivier Hanrion / 4 fevereiro 2026 05:10 GMT





Edição e Tradução / Joana Bénard da Costa - RTP

Esta sobrestimação alimenta mecanicamente os apelos ao encerramento total das fronteiras, apesar de a Europa estar, de facto, a organizar a chegada de milhões de migrantes através de canais legais.Contrariamente à ideia de um fluxo descontrolado, as entradas irregulares representam uma fração marginal da migração para a União Europeia. São as conclusões de um inquérito recente realizado por jornalistas da rede Euranet +.Em 2024, foram emitidas 3,5 milhões de primeiras autorizações de residência na UE, em comparação com cerca de 240. 000 entradas ilegais. Este número está muito abaixo do pico registado em 2023 (pouco mais de 385.000) e é muito inferior à crise de 2015, que registou 1,8 milhões de chegadas ilegais à Europa.O Mediterrâneo central continua a ser a rota mais popular, nomeadamente para Itália, mas os volumes observados são estruturalmente muito inferiores aos registados em meados da década de 2010.O aumento registado desde 2021 deve-se, em grande medida, à guerra na Ucrânia. Mais de 4,3 milhões de ucranianos ainda beneficiavam de proteção temporária na Europa no final de 2025. Aqueles que desejarem regressar receberão um apoio especial.Embora as chegadas tenham sido em grande número, não desencadearam qualquer pânico político.Pelo contrário, os imigrantes foram bem recebidos. Os atores políticos não agitaram as mesmas bandeiras vermelhas.O mesmo acontece com os pedidos de asilo. Entre janeiro e julho de 2025, foram apresentados na UE cerca de 455.100 pedidos de proteção internacional, menos 23 % do que no mesmo período de 2024.Ao mesmo tempo, os requerentes de asilo na UE enfrentam atualmente um atraso significativo no tratamento dos processos. No final de 2024, 1,24 milhões de pessoas tinham pedidos de asilo pendentes, mais 9% do que no ano anterior, de acordo com a Comissão Europeia.Quanto às taxas de sucesso dos pedidos, estas variam consideravelmente de país para país. Em 2024, a taxa de reconhecimento dos cidadãos afegãos variava entre 11% na Bulgária e 98% na Grécia, segundo a Comissão.Ao mesmo tempo, a imigração total está a aumentar. Em 2023, cerca de 6 milhões de migrantes chegaram à União Europeia. É menos do que em 2022, um ano excecional, mas muito mais do que em 2019, antes da pandemia.Estes migrantes chegam de forma perfeitamente legal: para trabalhar, estudar ou por causa do reagrupamento familiar. Em 2023, 10% da população da UE nasceu fora da União Europeia e 6,4% eram cidadãos de países terceiros.. Falam de crise enquanto gerem uma transição demográfica.Para Satieta Ngo, diretora da ONG) esta discrepância entre a retórica e a realidade não é acidental: "Esta discrepância entre a política e a realidade dos números só pode ser explicada pelo interesse eleitoral. Os cientistas políticos, pessoas que observam a vida política, podem facilmente explicar que dizer coisas bastante duras e adotar uma posição muito firme sobre a migração tende a compensar em termos de popularidade, o que se traduz em sucesso eleitoral".Os números mostram que a Europa não está a ser invadida.Enquanto o medo angariar mais votos do que os factos observados, o fosso entre os factos e a retórica continuará a aumentar.