Imigrantes em Portugal divididos entre Bolsonaro e Lula

O "roubo" é mesmo embaraço para alguns, como é o caso de Ricardo Oliveira, dono de um restaurante na Costa da Caparica. "Vergonha sinto eu do Brasil, em termos de presidente, das pessoas que o gerem, devido ao roubo, estão roubando demais", afirmou o imigrante de 46 anos, nascido em Minas Gerais.

Imigrante há pouco mais de quatro anos, "em busca de uma economia melhor" e também de segurança, Ricardo já só quer regressar ao Brasil "em passeio". Hoje, diz que vai votar em Bolsonaro (extrema-direita, atual presidente e recandidato ao cargo) porque "vai roubar menos do que o outro", Lula da Silva, esquerda e antigo chefe de Estado.

Posição diferente tem Ângelo Pais, de 34 anos e há um ano em Portugal para fazer um mestrado, que promete ir votar em Lula da Silva, tudo porque "o Brasil piorou bastante nos últimos quatro anos, uma situação catastrófica", em que a "pobreza, a miséria se propagou de uma forma nunca antes vista na história do Brasil, a violência, a desigualdade social".

Em 2018, Bolsonaro venceu com mais do dobro dos votos em Portugal do que Haddad, um resultado que foi completamente invertido na primeira volta deste ano, com o candidato de direita a obter metade de Lula da Silva, sinalizando uma mudança completa do perfil do votante em território português, o maior círculo do Brasil no exterior.

Elisângela Veríssimo, 38 anos, está imigrada há 18 anos e vê-se agora desempregada depois de anos a trabalhar como doméstica. Não irá votar mas, se o fizesse, votaria no candidato da esquerda.

O "Lula pode ser o que for, mas eu votava no Lula", porque "entre votar num ladrão e votar num psicopata, eu prefiro o ladrão", afirmou. Porque Lula "me surpreendeu, fez um bom trabalho", disse, acrescentando: até "pode ter roubado, mas quem é que entra lá (no poder) que não rouba?".

O padre António Pires, da Costa da Caparica, sustenta que a habitação cara e precária é um problema que assusta os novos brasileiros, mas a comunidade deverá continuar a aumentar em Portugal até que a saúde, educação e segurança melhorem no Brasil.

Por isso, o resultado das eleições presidenciais do dia 30 não terá influência na imigração para Portugal, considerou o sacerdote, admitindo que a Costa da Caparica, destino habitual dos brasileiros, já não é o local preferencial para muitos dos recém-chegados, até porque o custo da habitação tem afastado muitos.

Luiz Inácio Lula da Silva, antigo presidente do Brasil, venceu a primeira volta das eleições presidenciais brasileiras com 48,4% dos votos e Jair Bolsonaro, recebeu 43,2%, pelo que os dois candidatos terão de se enfrentar na segunda volta.