Impacto global. Apagão na Amazon deixa centenas de sites e aplicações em baixo
A Amazon Web Services (AWS), unidade de serviços de computação em nuvem da gigante da tecnologia Amazon, sofreu uma interrupção esta segunda-feira, o que originou problemas no acesso a sites e aplicações de várias empresas por todo o mundo. Entre as apps afetadas estão a rede social Snapchat, o jogo de vídeo Fortnite e os serviços de alguns bancos.
"Podemos confirmar o aumento das taxas de erro e latências de vários serviços AWS na região US-EAST-1", avançou a AWS ao início da manhã. "Estamos a trabalhar em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação".
A AWS fornece capacidade de computação a pedido, armazenamento de dados e outros serviços digitais a empresas, governos e particulares. A empresa concorre com os serviços de nuvem da Google e da Microsoft.
Segundo a plataforma Downdetector, o próprio site de compras da Amazon, assim como a aplicação de streaming Prime Video e a assistente virtual Alexa estavam esta manhã a enfrentar problemas.
À BBC, a Downdetector adiantou ainda que foram mais de 500 as empresas afetadas. A plataforma recebeu mais de quatro milhões de relatórios de utilizadores a nível global apenas durante a manhã desta segunda-feira.Vários bancos afetados
A startup de Inteligência Artificial Perplexity, a plataforma de criptomoedas Coinbase e a aplicação de investimentos Robinhood são outras das que estão fora de serviço e atribuíram as interrupções à AWS.
"A Perplexity está em baixo neste momento. A causa é um problema da AWS. Estamos a trabalhar para o resolver", anunciou o CEO da empresa, Aravind Srinivas, na rede social X.
Os jogos de vídeo Fortnite, Roblox, Clash Royale e Clash of Clans estão entre os que ficaram fora de serviço. Também o Venmo, popular plataforma de pagamentos que pertence à empresa Paypal, revelou problemas.
O grupo Lloyds confirmou também falhas nos bancos Halifax e Bank of Scotland. "Poderão ter visto relatos de problemas com a Amazon Web Services que afetam hoje uma série de sítios web e aplicações em todo o Reino Unido", afirmou a empresa numa publicação no X.
"Sabemos que isto está a afetar alguns dos nossos serviços neste momento. Lamentamos o sucedido. Por favor, tenham paciência enquanto investigamos esta situação".
Nos Estados Unidos, também a aplicação de transportes rival da Uber, a Lyft, esteve em baixo para milhares de utilizadores.
c/ agências
Algumas horas depois, a AWS disse estar a ver "sinais significativos de recuperação".
"A maioria dos pedidos deve agora ser bem-sucedida. Continuamos a trabalhar na acumulação de pedidos em fila de espera. Continuaremos a fornecer informações adicionais", adiantou.
