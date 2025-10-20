Impacto global. Apagão na Amazon deixa centenas de sites e aplicações em baixo

Algumas horas depois, a AWS disse estar a ver "sinais significativos de recuperação".





"A maioria dos pedidos deve agora ser bem-sucedida. Continuamos a trabalhar na acumulação de pedidos em fila de espera. Continuaremos a fornecer informações adicionais", adiantou.

Vários bancos afetados

, avançou a AWS ao início da manhã. "Estamos a trabalhar em vários caminhos paralelos para acelerar a recuperação".A AWS fornece capacidade de computação a pedido, armazenamento de dados e outros serviços digitais a empresas, governos e particulares. A empresa concorre com os serviços de nuvem da Google e da Microsoft.Segundo a plataforma Downdetector, o própriode compras da Amazon, assim como a aplicação dePrime Video e a assistente virtual Alexa estavam esta manhã a enfrentar problemas.À BBC, a Downdetector adiantou ainda que. A plataforma recebeu mais de quatro milhões de relatórios de utilizadores a nível global apenas durante a manhã desta segunda-feira.de Inteligência Artificial Perplexity, a plataforma de criptomoedas Coinbase e a aplicação de investimentos Robinhood são outras das que estão fora de serviço e atribuíram as interrupções à AWS."A Perplexity está em baixo neste momento.", anunciou o CEO da empresa, Aravind Srinivas, na rede social X.Os jogos de vídeo Fortnite, Roblox, Clash Royale e Clash of Clans estão entre os que ficaram fora de serviço. Também o Venmo, popular plataforma de pagamentos que pertence à empresa Paypal, revelou problemas."Poderão ter visto relatos de problemas com a Amazon Web Services que afetam hoje uma série de sítios web e aplicações em todo o Reino Unido", afirmou a empresa numa publicação no X."Sabemos que isto está a afetar alguns dos nossos serviços neste momento. Lamentamos o sucedido. Por favor, tenham paciência enquanto investigamos esta situação".Nos Estados Unidos, também a aplicação de transportes rival da Uber, a Lyft, esteve em baixo para milhares de utilizadores.