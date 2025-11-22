Impasse na COP30. Choque entre Europa e países árabes sobre combustíveis fósseis obriga a dia extra

O mundo está dividido. De um lado, a União Europeia, que não aceita sair de Belém com um documento final que não fale da redução do uso de combustíveis fósseis ou, pelo menos, da diminuição de gases com efeito de estufa. Do outro, a Rússia, a Índia e os países árabes, que não querem nem ouvir falar de redução de emissões.



A COP30 entrou no dia extra de negociações e tenta chegar a um acordo quando muitos já voam para fora do Brasil. O impasse agravou-se ao longo sexta-feira, último dia oficial da cimeira, com a União Europeia a rejeitar o texto proposto pela presidência da COP30, alegando que não representa um avanço real na redução das emissões de gases com efeito de estufa, responsáveis pelas alterações climáticas.



Apesar dos apelos do presidente da COP30 para que esta “não seja uma agenda que nos divide”, as divergências parecem, nesta altura, ser inultrapassáveis. Nas negociações climáticas, as palavras contam — e a simples presença da expressão “combustíveis fósseis” no documento é suficiente para gerar desconforto entre vários países árabes, agora no centro da oposição, juntamente com a Rússia e a Índia.



O comissário europeu para o Clima foi taxativo: “a União Europeia não vai aceitar o documento tal como está, sob nenhuma circunstância”.



Numa tentativa de aproximar posições, a ministra portuguesa do Ambiente, Maria da Graça Carvalho, revelou à Antena 1 a “carta” que a União Europeia levou para as reuniões de sexta-feira à noite. Um texto que prevê “os melhores esforços possíveis” para triplicar o financiamento destinado à adaptação às alterações climáticas, ou seja, mais dinheiro europeu para ajudar os países mais vulneráveis às mudanças do clima.



Com as negociações bloqueadas e as divergências cada vez mais claras, a COP30 estende-se agora para um dia extra. O objetivo é simples, mas ambicioso: dar ao mundo mais algumas horas para tentar fechar um acordo que muitos consideram decisivo para travar um caminho de destruição sem retorno.



