Impasse orçamental no Congresso norte-americano manda milhares para casa sem salário
Reuters
Completa-se agora uma semana de suspensão da atividade do Governo Federal dos Estados Unidos. As consequências do impasse orçamental no Congresso norte-americano começam a afetar o bolso dos milhares de funcionários, mandados para casa sem salário.
Os bancos alimentares já começaram a antecipar a procura que esperam ter nas próximas semanas.
Setecentos e cinquenta mil trabalhadores vivem nesta altura com medo de perder o emprego, como conta a partir de Washington a correspondente da Antena 1, Cândida Pinto.