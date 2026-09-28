Impasse político na Suécia. Líder dos sociais-democratas diz ter falhado formação de Governo





Perante este cenário, o presidente do Parlamento sueco, Andreas Norlen, já indicou aos jornalistas que se vai reunir individualmente com cada líder partidário na próxima quarta-feira e irá depois confiar a missão de formar um executivo a outro líder partidário.





Uma opção possível será a do conservador Ulf Kristerson, que lidera o segundo partido mais votado. No entanto, também esta opção não tem quaisquer garantias de êxito.





A 13 de setembro, a oposição de centro-esquerda liderda por Magdalena Andersson alcançou 176 lugares no Riksdag, o Parlamento sueco. Superou por pouco os 173 deputados do centro-direita. O resultado foi impulsionado pela queda no apoio ao Partido Democrata Sueco, anti-imigração.

O país nórdico está habituado a este tipo de reviravoltas: após as eleições legislativas de 2022, foram necessários 37 dias para formar Governo; em 2018, o processo demorou 134 dias.





c/ Lusa

"Tendo em conta as conversações que mantive, concluo que, no atual estado de coisas, não me é possível formar um Governo", declarou Magdalena Andersson numa conferência de imprensa.Agora, a aliança entre a direita e a extrema-direita, que perdeu a eleição por 50 mil votos, aguarda uma oportunidade.Caso o primeiro-ministro cessante também falhe, Magdalena Andersson poderá ser novamente chamada a tentar formar Governo.A líder social-democrata de 59 anos