Imperador japonês pede "mundo mais pacífico" em mensagem de Ano Novo

"É com pesar que verifico que tantas pessoas estão a perder a vida devido a guerras e conflitos em diferentes partes do mundo. Mais uma vez, sublinho a importância de envidar esforços para nos compreendermos e cooperarmos uns com os outros, a fim de construirmos um mundo mais pacífico", afirmou o imperador no discurso enviado hoje à comunicação social pela Agência da Casa Imperial.

Naruhito referiu que 2023 foi um ano de catástrofes naturais no Japão, entre terramotos, tufões, fortes chuvas e quedas de neve, e manifestou preocupação com os cidadãos que também têm de fazer face à inflação que afeta o arquipélago.

O responsável disse ainda sentir-se encorajado pela existência de "muitas pessoas que trabalham continuamente em vários domínios para quem está em situação de necessidade" e que espera que "este círculo de pessoas aumente".

"Rezo para que este ano novo seja um ano em que o povo do Japão e do mundo possa dar um passo em frente com esperança para o futuro, enquanto todos cuidamos uns dos outros", concluiu.

O imperador, de 63 anos, pôde retomar o calendário de atividades este ano, após o fim das restrições impostas pela pandemia no Japão.

Em junho, Naruhito e a mulher, Masako, que celebraram no ano passado 30 anos de casamento, fizeram a primeira viagem oficial ao estrangeiro desde 2020.