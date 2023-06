Imperador japonês reúne-se com Presidente indonésio na primeira visita ao exterior

Widodo e a primeira-dama da Indonésia, Iriana, deram as boas-vindas a Naruhito e à imperatriz japonesa, Masako, no palácio presidencial de Bogor.

"Sinto-me muito honrado porque a Indonésia é o primeiro destino da visita de Estado bilateral do imperador japonês ao estrangeiro", declarou Widodo.

Naruhito está a tentar sublinhar a amizade entre o Japão e a Indonésia durante a visita de uma semana, e as autoridades disseram que os dois líderes iriam falar sobre a cooperação entre os países.

O imperador chegou à capital no sábado e visitou alguns locais da cidade, incluindo uma estação do MRT de Jacarta, que é a primeira linha de metro da Indonésia e foi financiada por um empréstimo da Agência de Cooperação Internacional do Japão.

Naruhito vai visitar o cemitério dos heróis da Indonésia em Jacarta na terça-feira.

Para quarta-feira, está prevista uma visita a Yogyakarta, uma cidade também situada na ilha de Java, centro da cultura javanesa e sede de dinastias reais com séculos de existência. Na quinta-feira, será a vez de visitar o templo de Borobudur, o maior templo budista do mundo.

Antes de deixar o Japão, Naruhito afirmou que a cooperação com os países em desenvolvimento é fundamental para enfrentar os desafios globais, como as alterações climáticas, a energia e a alimentação.

A viagem ocorre no momento em que o Japão e a Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) assinalam 50 anos de amizade este ano, altura em que a Indonésia assume a presidência do grupo.

O Japão procura cada vez mais aprofundar os laços com os países em desenvolvimento para fazer face aos desafios regionais e globais. O Japão é o maior fornecedor de ajuda pública ao desenvolvimento à Indonésia, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Japão.

Naruhito, de 63 anos, é o primeiro imperador do Japão nascido após a Segunda Guerra Mundial, que foi travada em nome do seu avô, o imperador Hirohito.

As tropas japonesas ocuparam a Indonésia, então colónia das Índias Orientais Holandesas, de 1942 até à rendição de Tóquio, em agosto de 1945.