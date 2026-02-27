Implementado cessar-fogo na central nuclear de Zaporizhia

Another IAEA-brokered local ceasefire is now in effect to enable restoration of the 330 kV backup power supply to the Zaporizhzhya Nuclear Power Plant.



"Demining activities are ongoing to ensure safe access for the repair teams," Director General @RafaelMGrossi said.

Foi implementada uma trégua local para a central nuclear de Zaporizhia, tendo em vista restabelecer um sistema de fornecimento de energia de reserva.Em comunicado, publicado na rede social X, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, afirmou queno sistema de fornecimento de energia de reserva de 330 kV.No entanto,. Ainda assim, a empresa estatal russa Rosatom afirmou à agência Novosti queA central nuclear de Zaporizhia é a maior da Europa, tendo sido ocupada logo em março de 2022, após a invasão em larga escala, com os combates perto da zona a causarem sempre alarme por risco de catástrofe nuclear.