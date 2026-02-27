Implementado cessar-fogo na central nuclear de Zaporizhia

A informação foi avançada pela Agência Internacional de Energia Atómica.

Foi implementada uma trégua local para a central nuclear de Zaporizhia, tendo em vista restabelecer um sistema de fornecimento de energia de reserva.

Em comunicado, publicado na rede social X, o diretor-geral da agência, Rafael Grossi, afirmou que as “atividades de desminagem estão em andamento para garantir o acesso seguro das equipas de reparação” no sistema de fornecimento de energia de reserva de 330 kV.


No entanto, as autoridades ucranianas ainda não confirmaram a decisão. Ainda assim, a empresa estatal russa Rosatom afirmou à agência Novosti que os especialistas da agência já se encontram no local a monitorizar as reparações.

A central nuclear de Zaporizhia é a maior da Europa, tendo sido ocupada logo em março de 2022, após a invasão em larga escala, com os combates perto da zona a causarem sempre alarme por risco de catástrofe nuclear. Tem funcionado com uma única linha de energia externa desde que a linha de reserva falhou no dia 10 deste mês.
