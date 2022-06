Importante vitória ucraniana. Forças russas abandonaram Ilha das Serpentes

Uma pequena ilha situada a menos de 50 quilómetros da costa ucraniana, a Ilha das Serpentes foi conquistada logo nos primeiros dias de invasão russa na Ucrânia.O local estratégico dá acesso ao porto de Odessa e levou a um bloqueio de exportação de cereais por parte da Rússia, agudizando a crise alimentar que se sente pelo mundo. Esta quinta-feira, a Ucrânia teve uma grande vitória com o abandono russo da ilha.Há muito que as forças russas têm tido dificuldades em manter a Ilha, com as forças ucranianas a atacarem de forma repetida o local. Os primeiros esforços russos para manter a ilha até tiveram sucesso, com a implementação de radares de defesa aérea e escudos anti-míssil, com o objetivo de tornar a ilha numa espécie de forte capaz de dominar todo espaço aéreo e marítimo nas redondezas da ilha.Com dificuldade em atacar de forma efetiva as forças russas no local, a Ucrânia começou a atacar os navios russos, tendo afundado um dos mais conhecidos, o Moskva, a 14 de abril.Esta ação militar forçou a uma retirada de navios por parte da Rússia da Ilha das Serpentes, com alguns navios com munições russas a serem destruídas. Toda esta situação obrigou Moscovo a repensar a posição russa na Ilha das Serpentes no início deste mês.O ministro da Defesa anunciou que a retirada russa da Ilha foi um “gesto de boa vontade” e que mostrou que a Rússia não estava a obstruir os esforços das Nações Unidas para transportar cereais a partir de portos ucranianos.No entanto, e apesar da explicação russa, a saída da Ilha das Serpentes é um grande problema para a Rússia, que perde um dos principais pontos estratégicos de controlo do Mar Negro e que mostra também que guerra na Ucrânia está para durar.O chefe de Gabinete de Volodymyr Zelensky exultou com a decisão russa de se retirar da Ilha das Serpentes, mostrando o seu agrado nas redes sociais e explicando que foi a força ucraniana a obrigar os russos a saírem da ilha. “As nossas Forças Armadas fizeram um excelente trabalho”, afirmou Andriy Yermak.Com esta decisão, tornou-se mais seguro a passagem de cereais de portos como o de Odessa e tornam-se mais viáveis as exportações ucranianas.