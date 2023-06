Imprensa americana está a noticiar o início da contraofensiva ucraniana

Citando fontes ucranianas, os meios de comunicação dos Estados Unidos revelaram que está neste momento a decorrer uma grande batalha a sul de Zaporizhia e que as forças ucranianas estão a enfrentar resistência mais forte do que a esperada, tendo já sofrido perdas significativas de homens e material. Tudo indica que a destruição da barragem no Dnipro está relacionada com as operações militares em curso.