"Inaceitável". Portugal e mais 20 países instam Israel a reverter plano de alargamento de colonatos

Portugal, com 20 países (🇦🇺🇧🇪🇨🇦🇩🇰🇪🇪🇫🇮🇫🇷🇮🇸🇮🇪🇮🇹🇯🇵🇱🇻🇱🇹🇱🇺🇳🇱🇳🇴🇸🇮🇪🇸🇸🇪🇬🇧) condena a decisão israelita de aprovar planos para a construção de colonatos na zona E1, a leste de Jerusalém. É uma violação inaceitável do direito internacional. Apelamos veementemente à sua revogação imediata. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) August 21, 2025

c/ Lusa

, escrevem os signatários num comunicado conjunto subscrito também pelo ministro português dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel.Os chefes da diplomacia europeus dizem ainda condenar esta decisão e apelam à sua "reversão imediata nos termos mais veementes".O comunicado surge depois de, na quarta-feira, Israel ter aprovado um polémico plano para construir mais bairros nos territórios da Cisjordânia, ampliando assim a área habitacional israelita.O ministro das Finanças e colono israelita Bezalel Smotrich (extrema-direita) confirmou a decisão da Administração Civil israelita, dizendo que "apaga na prática a ilusão de dois Estados e consolida o controlo do povo judeu sobre o coração da Terra de Israel".No comunicado conjunto, os ministros dos Negócios Estrangeiros e da União Europeia reagiram a estas declarações.Em vez disso, advertem, a expansão dos colonatos "corre o risco de minar a segurança e de fomentar mais violência e instabilidade, afastando-nos ainda mais da paz".O comunicado refere que "o Governo de Israel ainda tem a oportunidade de impedir" que o plano E1, como é designado, "vá mais longe"."Encorajamo-los a retirar urgentemente este plano", pedem os chefes da diplomacia.A posição conjunta, que foi publicada nas redes sociais do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, é assinada pelos ministros da Austrália, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estónia, Finlândia, França, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal, Eslovénia, Espanha, Suécia e Reino Unido.