Incêndio a bordo. Navio atacado com mísseis ao largo do Iémen

Na nota, os britânicos esclareceram que o "incidente" ocorreu "70 milhas náuticas a sudeste de Áden".



UKMTO WARNING INCIDENT 037 - UPDATE 001



ATTACK



— United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) (@UK_MTO) February 22, 2024

O exército israelita afirmou que o sistema de defesa aérea de Israel derrubou esta quinta-feira um míssil perto da sua fronteira sobre o Mar Vermelho e as sirenes foram ativadas na cidade turística de Eilat.

Já a empresa britânica de segurança marítima Ambrey Analytics, revelou que a embarcação em questão é o cargueiro Islander, que navega com pavilhão de Palau e registado no Reino Unido.A embarcação "parecia estar a dirigir-se de Map Ta Phut, na Tailândia, em direção ao Mar Vermelho", revelou a Ambrey, acrescentando que "os navios mercantes devem manter-se afastados do Islander"., que dizem estar a agir em solidariedade com os palestinianos no contexto da guerra em Gaza.

O cargueiro, com bandeira do Belize, registado no Reino Unido e operado por cidadãos libaneses, transportava fertilizantes combustíveis. Foi abandonado depois de ter sido atingido por dois mísseis e poderá ser rebocado para Djibuti esta semana, disse o seu operador Blue Fleet à AFP na quinta-feira. Os Houthis, apoiados pelo Irão, denunciaram vários ataques dos Estados Unidos e do Reino Unido às suas posições nos últimos dias e disseram que não serão dissuadidos de continuar a atacar navios israelitas ou ligados a Israel devido à guerra contra o Hamas na Faixa de Gaza.



A tripulação foi evacuada para Djibuti depois de um míssil ter atingido o costado do navio, provocando a entrada de água na casa das máquinas. Um segundo míssil atingiu o convés do navio sem causar danos maiores, de acordo com o CEO da Blue Fleet, Roy Khoury.

Roy Khoury disse que o navio ainda estava a flutuar e partilhou uma imagem capturada na quarta-feira mostrando a sua popa afundada. "Vai ser rebocado para Djibouti, o rebocador deve chegar dentro de dois a três dias".





O site de localização de navios TankerTrackers.com confirmou que o Rubymar não se tinha afundado, mas comunicou uma fuga de fuelóleo.





The Lebanese-managed bulk carrier vessel RUBYMAR (9138898) which the Houthis attempted to sink to the bottom of the Bab Al-Mandeb Strait, is leaking fuel oil but still afloat. She is located in the southbound traffic lane. — TankerTrackers.com, Inc. (@TankerTrackers) February 21, 2024



A Autoridade dos Portos e Zonas Francas do Djibuti disse na rede social X na segunda-feira que "o navio está a transportar 21.999 toneladas métricas de fertilizante IMDG Classe 5.1", descrevendo-o como "muito perigoso".



Today, the Djibouti Port Authority successfully coordinated the safe repatriation of crew members from the Rubymar vessel, the Belize flag, last port Khor Fakkan (U.A. E) and destinated to Belarus. On Feb 18th , the Rubymar was attacked in the southern Red Sea at 10:45 pm,… pic.twitter.com/qMQlrNzxKx — Djibouti Ports & Free Zones Authority (@dpfza) February 19, 2024



“Os membros da tripulação do Rubymar foram retirados com êxito”.





Os Houthis, que inicialmente visavam navios que acreditavam estar ligados a Israel, alargaram os seus ataques a embarcações ligadas aos Estados Unidos ou ao Reino Unido desde que estes dois países lançaram ataques contra o Iémen.

Para além das perturbações comerciais causadas pelos Houthis, o movimento Hezbollah do Líbano tem trocado frequentemente tiros através da fronteira com Israel, enquanto as milícias pró-iranianas atacaram as forças americanas no Iraque.

Na segunda-feira, a União Europeia anunciou o lançamento da sua própria missão de proteção marítima, prevista para um ano e eventualmente renovável.

Na quarta-feira, os Estados Unidos realizaram quatro novos ataques no Iémen contra sistemas de mísseis pertencentes aos Houthis iemenitas, segundo o Centcom, o comando militar americano para o Médio Oriente.







