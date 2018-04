Incêndio consome edifício da embaixada portuguesa em Estocolmo

RTP04 Abr, 2018, 12:33 / atualizado em 04 Abr, 2018, 14:32 | Mundo

A embaixada portuguesa em Estocolmo partilha o mesmo edifício com as representações da Tunísia e da Argentina | Fredrik Sandberg - EPA

O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu que ocorreu “um incidente grave” na embaixada de Portugal em Estocolmo, por volta das 11h50 locais. Augusto Santos Silva referiu ainda que o número de feridos não é certo e que, de acordo com a informação que recebeu da representação portuguesa, não há feridos entre os elementos que trabalham na embaixada.



Na conta da Radio Sweden no Twitter podia ler-se, ao início da tarde, que estava "em curso um grande incêndio na embaixada de Portugal em Estocolmo". Entretanto, a mesma conta revelava, pouco depois das 14h00 locais (menos uma hora em Lisboa), que as autoridades fizeram uma detenção relacionada com o caso. O homem é suspeito de ter iniciado o incêndio no edifício onde funciona a representação portuguesa na Suécia.





Police have just arrested a man in central Stockholm. He is suspected of starting a major fire affecting the Portugese, Tunisian and Argentinian embassies (TT) pic.twitter.com/kn8ySM9C4Q — Radio Sweden (@radiosweden) 4 de abril de 2018

Em conferência de imprensa, Augusto Santos Silva reconstituiu como tudo se passou com base em informações transmitidas por funcionários da representação portuguesa daquele país. Um homem “de grande envergadura física” que aparentava estar “muito perturbado”, entrou na secção consular em Estocolmo e exigiu ser recebido pelo responsável.Exprimindo-se em espanhol, mas também em inglês, o homem fez referência a “alegados problemas de tráfico de seres humanos em Portugal”, conta o MNE português.O responsável da secção consular foi chamado pelos funcionários mas, antes que pudesse atender o indivíduo, este abandonou a sala atirando com um objeto inflamável que ainda não foi identificado, mas que fez deflagrar o incêndio naquelas instalações.De imediato, os bombeiros chegaram “muito rapidamente” e a embaixada foi evacuada, assim como todo o edifício, onde estão as embaixadas da Argentina, havendo também apartamentos de habitação. O ministro dos Negócios Estrangeiros esclareceu que mais ninguém estava a ser atendido naquele momento.Augusto Santos Silva agradeceu às autoridades suecas a "prontidão" com que reagiram em resposta a este incidente, que considerou um ato "criminoso" e "isolado", levado a cabo por "uma pessoa que estava perturbada".