Dado como extinto o incêndio deflagrou no recinto da COP30

Um incêndio obrigou esta tarde a evacuar o recinto onde está a decorrer a cimeira do clima - COP30, em Belém, no Brasil. As chamas deflagraram junto ao pavilhão de África.



As chamas deflagraram inicialmente no stand de África, junto à entrada, seriam cerca das 14h00 locais (17h00 em lisboa), e o fumo espalhou-se pelo interior, provocando um movimento de pânico entre os agentes de segurança e os participantes.





Imagens da France Presse mostram fortes labaredas a consumir o pavilhão de África.

A jornalista da RTP Daniela Santiago encontra-se no local e descreve a cena como de "pânico instalado", com o local a ser evacuado por razões de segurança.





Milhares de participantes deixaram os pavilhões onde decorre a cimeira por indicação dos bombeiros.

O incêndio levou à paragem completa dos trabalhos da cimeira, enquanto bombeiros e seguranças se dirigiam aos pavilhões com extintores para um primeiro combate às chamas.





A conferência do clima da ONU está a decorrer desde 10 de novembro e tem encerramento previsto para sexta-feira.