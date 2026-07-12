Incêndio em Almería estabilizado após consumir sete mil hectares

Este incêndio tornou-se o pior da história da Andaluzia, tendo provocado 12 mortos.

A região é o lar de muitos estrangeiros, sobretudo cidadãos britânicos, e os destroços carbonizados de carros presos pelas chamas, que avançaram a velocidades de até 100 metros por minuto, ainda podem ser vistos nas estradas.

Os guardas “entraram em mais de 250 casas para verificar se não havia ninguém lá dentro e agora vão fazer esta varredura final para garantir que não há mais ninguém”, disse a Secretária-Geral da Proteção Civil, Virginia Barcones, à televisão pública espanhola.





c/agências

As condições meteorológicas favoráveis ​​que se mantiveram durante a noite, com elevados níveis de humidade, permitiram aos bombeiros estabilizar o incêndio que deflagrou no município de Los Gallardos, em Almería, na passada quinta-feira.do Plano INFOCA ((Plano de Emergência contra Incêndios Florestais) do Governo Regional da Andaluzia e da Unidade Militar de Emergência (UME)O chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez, visitará a zona atingida pelo incêndio na segunda-feira.Muitas das vítimas eram estrangeiras, e as autoridades continuam cautelosas quanto ao número de desaparecidos até que as autópsias e a identificação dos corpos recuperados estejam concluídas.porque “recolher amostras das famílias é complexo, uma vez que são provenientes do estrangeiro”, afirmou o Centro de Integração de Dados de Espanha em comunicado de imprensa.