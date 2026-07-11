Sánchez visita segunda-feira zona do incêndio em Almería que causou 12 mortos

Devido à deslocação, Sánchez adiou para quarta-feira a cerimónia institucional de demolição da vedação de La Línea de la Concepción, em Cádis, inicialmente prevista para segunda-feira.

O ministro da Presidência, Justiça e Relações com o Parlamento, Félix Bolaños, visitou hoje o posto de comando avançado instalado em Turre, a partir do qual são coordenadas as operações de combate ao incêndio, que já consumiu cerca de 6.600 hectares.

Bolaños destacou a coordenação entre as várias administrações envolvidas e a violência do incêndio, que, segundo estimativas dos especialistas, "poderá ter avançado 100 metros por minuto".

O governante considerou que o incêndio apresenta uma "gravidade nunca antes conhecida", como "consequência da emergência climática que o mundo enfrenta".

Acompanhado pela secretária-geral da Proteção Civil e Emergências do Ministério do Interior, Virginia Barcones, Bolaños permaneceu durante mais de uma hora no posto de comando avançado.

O ministro salientou que as condições de temperatura, vento e humidade permitem passar de uma estratégia defensiva para o combate direto às chamas, com o objetivo de estabilizar o incêndio.

Além das 12 vítimas mortais, 18 pessoas receberam assistência hospitalar devido ao incêndio, cinco das quais em estado grave, segundo fontes do Governo regional da Andaluzia citadas pela Europa Press.

Sete pessoas estão a ser assistidas no Hospital Universitário Torrecárdenas, uma das quais se encontra em estado grave, na unidade de cuidados intensivos.

Outros quatro doentes permanecem internados na Unidade de Grandes Queimados do Hospital Universitário Virgen del Rocío, em Sevilha.

O Hospital de La Inmaculada, em Huércal-Overa, prestou assistência aos restantes 11 pacientes, cuja evolução clínica continua a ser acompanhada.

O Instituto de Medicina Legal de Almería concluiu as autópsias às 12 vítimas mortais, estando agora a ser analisadas amostras de ADN para proceder à identificação dos corpos.