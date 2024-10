Incêndio em autocarro escolar mata 23 crianças na Tailândia

Trata-se do pior acidente rodoviário da última década no país asiático, segundo as autoridades locais.

"Encontrámos pelo menos 23 corpos no interior do autocarro", declarou aos jornalistas o chefe do gabinete da polícia científica, Trairong Phiwpan, depois de os serviços de emergência terem retirado os cadáveres do interior do veículo, que ficou destruído pelas chamas.

As equipas de socorro admitem que o incêndio possa ter sido causado por um furo.

No interior do veículo estavam 38 crianças de diferentes idades -- do infantário ao ensino secundário - e seis professores que estavam a efetuar uma viagem escolar.

Os corpos das vítimas estavam tão carbonizados que não foi possível confirmar de imediato o número exato de mortos e serão necessários testes de ADN para identificar os restos mortais, segundo informaram as autoridades tailandesas.

As estradas são particularmente perigosas na Tailândia e os acidentes rodoviários são muito frequentes, com o registo de cerca de 20.000 mortes por ano.