Incêndio em base militar canadiana em Alberta causa mortos e feridos
Um grave incêndio na base militar canadiana de Wainwright, na província de Alberta, causou mortos e feridos, de acordo com as autoridades, que ainda não precisaram o número de vítimas.
O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, referiu nas redes sociais que, no sábado, ocorreu um "grave incidente" que provocou um grande incêndio nas instalações militares, situadas a cerca de duas horas a leste de Edmonton.
"Os nossos pensamentos estão com todos os homens e mulheres corajosos afetados", afirmou Carney, que acrescentou estar em contacto com a primeira-ministra de Alberta, Danielle Smith.
Smith classificou o incêndio como "grave e trágico" e referiu que afetou numerosos militares.
O deputado conservador Dane Lloyd afirmou ter recebido informações sobre "numerosas vítimas" na sequência de uma explosão e de um incêndio, embora as autoridades não tenham confirmado o balanço.
De acordo com a radiotelevisão pública canadiana CBC, os ventos fortes favoreceram a rápida propagação das chamas. Os serviços de emergência mobilizaram equipas médicas e de combate a incêndios, enquanto as autoridades locais pediram à população que evitasse a zona para facilitar as operações de resgate.
O ministro da Defesa canadiano, David McGuinty, confirmou que as Forças Armadas o informaram do incidente e reconheceu que havia mortos e feridos, embora não tenha especificado o número.
O incêndio ocorre a dois dias do referendo de 19 de outubro em Alberta, no qual os cidadãos decidem se a província deve permanecer no Canadá ou iniciar o processo legal para realizar uma futura consulta vinculativa sobre a independência.