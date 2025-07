Incêndio em centro comercial no Iraque faz dezenas de vítimas

"O número de mortos ascendeu a cerca de 50, entre mortos e feridos, no trágico incêndio que devastou um dos principais centros comerciais da província", afirmou o governador de Wasit, Mohamed Jamil al-Majah, em declarações à agência de notícias oficial iraquiana INA.

O fogo atingiu o Hyper Mall, um dos principais centros comerciais da cidade de Kut, na quarta-feira à noite, mas a causa permanece desconhecida, admitiu al-Majah.

As ambulâncias continuaram a transportar vítimas até às 04:00 de hoje (02:00 em Lisboa), enchendo as camas de um hospital em Kut, situada a cerca de 160 quilómetros a sudeste da capital do Iraque, Bagdade.

Um correspondente da agência de notícias France-Presse disse que o centro comercial tinha sido inaugurado apenas cinco dias antes. De acordo com relatos preliminares, o incêndio começou no primeiro andar.

O governador, que não divulgou o número de mortos, indicou que as autoridades competentes "continuam a investigar a causa do incêndio, e os resultados iniciais serão anunciados ao público dentro de 48 horas, com total transparência".

O incêndio causou "grande choque à população da província e exige uma revisão séria de todos os aspetos de segurança e supervisão", afirmou al-Majah, acrescentando que as autoridades locais já começaram a "apresentar ações judiciais contra o proprietário do edifício e o centro comercial após o incidente".

"O governo local de Wasit está a monitorizar de perto a segurança pública nos edifícios comerciais e tomará medidas rigorosas contra aqueles que violarem as regras", acrescentou.

Al-Majah declarou luto de três dias na província.

Os incêndios em edifícios comerciais são comuns no Iraque, especialmente com o aumento das temperaturas no verão e devido à falta de manutenção e ao mau estado das infraestruturas, num país ainda em reconstrução após décadas de guerra e violência sectária.

Um dos incêndios mais mortíferos dos últimos anos ocorreu em setembro de 2023, quando 114 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas num incêndio num salão de festas na província de Nínive, no norte do Iraque.