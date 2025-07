Incêndio em centro comercial no Iraque faz pelo menos 61 mortos

"O trágico incêndio tirou a vida a 61 cidadãos inocentes, a maioria dos quais morreu asfixiada em casas de banho. Entre as vítimas estão 14 corpos carbonizados que ainda não foram identificados", afirmou o ministério em comunicado.





Vídeos publicados nas redes sociais mostram chamas a consumir um edifício de cinco andares na cidade de Kut durante a noite, enquanto os bombeiros tentavam conter o incêndio.

A #fire broke out at a commercial center in the city of Kut, the center of Wasit Governorate in #Iraq. The Iraqi Ministry of Interior stated that 61 people lost their lives. pic.twitter.com/E9CKRELcYK — Peregraf (@PeregrafNews) July 17, 2025



O incêndio no centro comercial, que teria sido inaugurado há cinco dias, começou na noite de quarta-feira e já foi controlado. As equipas de resgate continuam no local em busca por pessoas desaparecidas.





A causa do incêndio ainda não é conhecida, mas o governador da província de Wasit, Mohammed al-Miyahi, disse que os resultados iniciais de uma investigação seriam anunciados no prazo de 48 horas. O governador declarou três dias de luto e indicou que as autoridades locais iriam tomar medidas legais contra o proprietário do edifício e do centro comercial.







"Esta tragédia é um grande choque (...) e exige uma revisão rigorosa de todas as medidas de segurança", enfatizou.





O primeiro-ministro Mohamed Shia al-Soudani ordenou uma "investigação completa" para identificar "falhas" e evitar novas tragédias.





Os padrões de segurança são frequentemente ignorados no setor da construção civil no Iraque, um país cujas infraestruturas estão deterioradas após décadas de conflito.



Acidentes fatais e incêndios são comuns, principalmente durante o verão, quando as temperaturas rondam os 50 graus.





c/agências