Incêndio em centro de dados do governo apaga centenas de serviços online na Coreia do Sul

O incidente ocorreu num centro de dados governamental localizado na cidade de Daejeon, segundo a agência de notícias local Yonhap, devido à explosão de uma bateria de lítio enquanto os trabalhadores realizavam tarefas de manutenção.

Embora os bombeiros tenham conseguido apagar o incêndio por volta das 06:30, hora local (21:30 TMG de sexta-feira), a Yonhap informou que as chamas voltaram a intensificar-se em parte do edifício já durante a manhã hoje.

Um funcionário do centro ficou levemente ferido, informou a agência governamental.

O incêndio provocou a queda de centenas de serviços online do governo, desde o sistema que permite identificar a localização das chamadas do serviço de emergência até ao serviço postal e plataformas oficiais utilizadas por funcionários.

"Os equipamentos de controlo de temperatura e humidade estão atualmente a ser reparados. Assim que isso estiver concluído, o governo planeia colocar os servidores novamente em funcionamento para restabelecer os serviços", declarou o vice-ministro do Interior sul-coreano, Kim Min-jae, numa conferência de imprensa.

Em resposta ao incêndio, segundo a Yonhap, o Ministério do Interior elevou neste sábado o nível de alerta governamental e prometeu "mobilizar todos os recursos disponíveis para resolver o incidente o mais rapidamente possível, ao mesmo tempo que fará tudo o que estiver ao alcance para minimizar os transtornos ao público".