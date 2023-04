Incêndio em Dhaka engole milhares de lojas de roupa

Um grande incêndio reduziu a cinzas milhares de lojas num mercado de roupas na capital de Bangladesh, Dhaka. Os lojistas ficaram devastados com os prejuízos. As lojas estavam cheias para fornecer roupa para a celebração do Eid, festival muçulmano que marca o fim do Ramadão.