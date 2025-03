Incêndio em discoteca na Macedónia do Norte faz mais de 50 mortos

Pelo menos 51 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas na última noite num incêndio numa discoteca na localidade de Kocani, na Macedónia do Norte. Estavam no local mais de mil pessoas a assistir a um concerto de hip-hop quando o fogo destruiu a infraestrutura. A imprensa local avança que as chamas se alastraram rapidamente para o teto e telhado da discoteca, mas ainda estão por apurar as causas do incêndio.