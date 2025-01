240 pessoas foram retiradadas de um edifício comercial em chamas. Há 12 feridos por inalação de fumo. Segundo a cadeia de televisão YTN, havia relatos iniciais de pessoas retidas no prédio de oito andares, mas 30 foram entretanto retiradas em segurança.

As chamas começaram num restaurante no piso térreo do edifício, na cidade sul-coreana de Seongnam.