Incêndio em fábrica de químicos na China faz sete mortos

O incêndio ocorreu de madrugada na cidade de Baotou, região da Mongólia Interior, e foi extinto cerca de uma hora depois.

O fogo surgiu durante um processo de dessulfuração nas instalações, operadas pelo grupo Shandong Guoshun, informou a agência noticiosa oficial chinesa Xinhua.

As causas do incidente ainda não foram apuradas, segundo as autoridades da Mongólia Interior.

Este tipo de acidentes é frequente no setor químico chinês, onde as regulações continuam a ser fracas, apesar das medidas aprovadas nos últimos anos.

Em fevereiro, cinco pessoas morreram e outras oito ficaram feridas, depois de inalarem gases tóxicos, num acidente ocorrido numa fábrica de fibras químicas, na cidade de Jilin, no nordeste do país.

Em 2019, uma explosão numa fábrica de produtos químicos na província de Jiangsu, leste da China, provocou 78 mortos, resultando na inspeção de todas as fábricas de produtos químicos do país.

Em 2015, duas explosões nas instalações químicas da zona portuária da cidade de Tianjin, nordeste da China, provocaram pelo menos 165 mortos e causaram prejuízos de mais de mil milhões de dólares.