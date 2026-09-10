Incêndio em ferry nas Filipinas provoca cinco mortos e dezenas de desaparecidos

Um incêndio deflagrou na quarta-feira à noite a bordo do M/V June Aster, a cerca de 2,2 quilómetros da costa, segundo a Guarda Costeira, que informou que cinco corpos sem vida tinham sido trazidos para terra.

Um vídeo fornecido pela mesma fonte mostra o navio totalmente tomado pelas chamas.

Até ao momento, foram resgatadas 42 pessoas (38 passageiros e quatro tripulantes), informou a capitã da Guarda Costeira Noemi Cayabyab numa emissora de rádio local esta manhã.

"Ainda temos 87 pessoas desaparecidas", acrescentou.

Cento e trinta e quatro pessoas - passageiros e tripulantes - constam da lista de passageiros do navio, segundo a mesma fonte, e as operações de salvamento continuam, nomeadamente para extinguir o incêndio.

De acordo com os dados transmitidos pelo site MarineTraffic, o June Aster tinha partido de Manila, a capital das Filipinas.