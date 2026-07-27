Mundo
Incêndio em França por dominar. Macron vai a Gironda após reunião de célula de crise
O Departamento de Gironda, no sudoeste de França, permanece em estado de emergência. Pelo menos 240 casas foram destruídas pelo fogo e há 13 mil empresas fechadas. Arderam 42 mil hectares.
O presidente francês esteve reunido, na manhã desta segunda-feira, com uma “célula de crise ministerial” para discutir a resposta às chamas no sudoeste do país. Emmanuel Macron rumou entretanto ao Departamento de Gironda para se avistar com as “equipas mobilizadas” e as “autoridades locais eleitas”, segundo o Eliseu.
O incêndio de Gironda está “estabilizado”, mas continua por conter, de acordo com o mais recente ponto de situação das autoridades francesas, que receiam estar perante uma “trégua temporária”. Isto porque a meteorologia aponta para uma nova vaga de calor a instalar-se nas próximas horas.A Météo-France veio sinalizar a aproximação de temperaturas máximas a rondar os 40 graus Celsius. O vento deverá abrandar, apresentando-se, todavia, mais seco.
Na sequência da reunião da “célula de crise ministerial”, que decorreu em Paris, o ministro francês do Interior apelou às populações para que “permaneçam extremamente cautelosas”. Laurent Nuñez enfatizou mesmo que a relativa estabilização do incêndio apenas “significa que não se propagou durante a noite”. Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026
“Há menos focos ativos do que ontem”, adiantava, durante a manhã, o capitão Wilfried Schneider, oficial de comunicação do serviço de bombeiros e resgate de Gironda, ouvido pela agência France-Presse.
“Estabilizámos uma situação que estava completamente instável, mas ainda não temos o incêndio sob controlo”, acentuaria o mesmo responsável.Ao início da manhã, o combate às chamas em França mobilizava 2.500 bombeiros, 1.500 militares e 1.200 operacionais das forças de segurança.
O incêndio que assola a região em redor da Bacia de Arcachon, em Gironda, obrigou já a deslocar 220 mil pessoas. É uma operação sem precedentes, como observou nas últimas horas o ministro francês da Economia. Roland Lescure anunciou que as seguradoras tratarão de custear a realocação de pessoas afetadas pelas chamas não só em Gironda como em Landes e Var.
Em Bordéus, mais de um milhar de pessoas continuam abrigadas no centro de exposições da cidade, incluindo cerca de 100 residentes de lares, segundo Thomas Cazenave, presidente da região metropolitana.
A força portuguesa destacada para uma missão de cinco dias em França destaca o fumo como um dos principais inimigos. Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026
A sul, no departamento de Landes, o incêndio de Biscarrosse encontra-se igualmente “mais contido, mas ainda não totalmente sob controlo”. Consumiu 3.600 hectares e 198 edifícios. Entretanto, perto de oito mil dos 30 mil moradores foram autorizados a regressar às respetivas casas.
No Departamento de Var, onde foram deslocadas duas mil pessoas, o incêndio está dado como contido, depois de ter calcinado 4.500 hectares.
Há notícia de incêndios em curso na Córsega e nos Altos Alpes.
Com origem aparentemente acidental, o incêndio de Gironda deflagrou na passada quarta-feira em Saumos, no oeste do departamento. Começou por ameaçar a península de Cap-Ferret, na costa do Atlântico, e a zona em torno da Bacia de Arcachon. Moveu-se, em seguida, para as proximidades da região metropolitana de Bordéus.
c/ agências