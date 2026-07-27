Incêndio em França por dominar. Macron vai a Gironda após reunião de célula de crise

O presidente francês esteve reunido, na manhã desta segunda-feira, com uma “célula de crise ministerial” para discutir a resposta às chamas no sudoeste do país. Emmanuel Macron rumou entretanto ao Departamento de Gironda para se avistar com as “equipas mobilizadas” e as “autoridades locais eleitas”, segundo o Eliseu.

A Météo-France veio sinalizar a aproximação de temperaturas máximas a rondar os 40 graus Celsius. O vento deverá abrandar, apresentando-se, todavia, mais seco.

Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026

Ao início da manhã, o combate às chamas em França mobilizava 2.500 bombeiros, 1.500 militares e 1.200 operacionais das forças de segurança.



Jornal da Tarde | 27 de julho de 2026



c/ agências

, de acordo com o mais recente ponto de situação das autoridades francesas, que. Isto porque a meteorologia aponta para uma nova vaga de calor a instalar-se nas próximas horas.Na sequência da reunião da “célula de crise ministerial”, que decorreu em Paris,. Laurent Nuñez enfatizou mesmo que a relativa estabilização do incêndio apenas “significa que não se propagou durante a noite”.“Há menos focos ativos do que ontem”, adiantava, durante a manhã, o capitão Wilfried Schneider, oficial de comunicação do serviço de bombeiros e resgate de Gironda, ouvido pela agência France-Presse., acentuaria o mesmo responsável.. É uma operação sem precedentes, como observou nas últimas horas o ministro francês da Economia. Roland Lescure anunciou queEm Bordéus, mais de um milhar de pessoas continuam abrigadas no centro de exposições da cidade, incluindo cerca de 100 residentes de lares, segundo Thomas Cazenave, presidente da região metropolitana.A sul, no departamento de Landes, o incêndio de Biscarrosse encontra-se igualmente “mais contido, mas ainda não totalmente sob controlo”. Consumiu 3.600 hectares e 198 edifícios. Entretanto, perto de oito mil dos 30 mil moradores foram autorizados a regressar às respetivas casas.No Departamento de Var, onde foram deslocadas duas mil pessoas, o incêndio está dado como contido, depois de ter calcinado 4.500 hectares.Há notícia de incêndios em curso na Córsega e nos Altos Alpes.Com origem aparentemente acidental, o incêndio de Gironda deflagrou na passada quarta-feira em Saumos, no oeste do departamento. Começou por ameaçar a península de Cap-Ferret, na costa do Atlântico, e a zona em torno da Bacia de Arcachon. Moveu-se, em seguida, para as proximidades da região metropolitana de Bordéus.