Mais de 200 mil deslocados. Célula de crise afina combate a incêndios históricos em França

Sarah Meyssonnier - Reuters

Espera-se que as temperaturas voltem a subir esta semana, o que poderá agravar o desafio dos bombeiros em França. A partir de terça-feira, os termómetros podem mesmo ascender aos 40 graus Celsius.

“Operacionalmente impossível”

Durante o fim de semana, o fogo esteve a 15 quilómetros de Bordéus. Ainda assim, as autoridades vieram reiterar que esta cidade não está ameaçada pelas chamas.

c/ agências

O quadro dos incêndios em França continuava, na manhã desta segunda-feira, a preocupar as autoridades, embora a situação em Gironda, no sudoeste do país, tivesse permanecido “geralmente estável durante a noite”.. EDiante deste contexto, o presidente francês, Emmanuel Macron, convocou uma “célula interministerial de crise” para analisar o combate às chamas e a resposta aos danos que se acumularam nos últimos dias., adiantava a Câmara de Gironda pelas 6h00 locais (5h00 em Lisboa)., afirmou, por sua vez, o presidente da Câmara de Lège-Cap Ferret, Philippe de Gonneville, em declarações à estação televisiva BFM, para advertir que “as próximas horas vão ser decisivas”.. Trata-se de uma marca histórica, como fez notar, na última noite, o ministro francês do Interior. Laurent Nuñez sublinhou quePara além de Gironda – incêndio considerado mais preocupante -, continuam ativos incêndios em Var, Landes e Córsega.Com origem aparentemente acidental, o incêndio de Gironda deflagrou na quarta-feira em Saumos, no oeste do departamento. Começou por ameaçar a península de Cap-Ferret, na costa do Atlântico, e a zona em torno da Bacia de Arcachon. Moveu-se, em seguida, para as proximidades da região metropolitana de Bordéus.Em Le Porge, entre a estância balnear de Cap Ferret e Bordéus, a France-Presse constatou um cenário de casas destruídas e carros carbonizados.No Departamento de Landes, onde as chamas estão “mais contidas, mas ainda não totalmente sob controlo”, foram deslocadas 30 mil pessoas., reconheceu o tenente-coronel Éric Brocardi, citado pela agência noticiosa francesa.