Incêndio em França. Seis mil hectares ardidos e milhares de pessoas retiradas das habitações

Esta manhã, “”, contou o ministro do Interior, Gérald Darmanin. “”, acrescentou.Depois de, em julho, as chamas terem consumido 14 mil hectares de floresta e obrigado seis mil pessoas a abandonarem as habitações, agora arderam mais seis mil hectares e mais 10 mil pessoas foram retiradas de casa.Antes de ir visitar um novo local de incêndio, Aveyron, o ministro anunciou o reforço dos meios de combate com "Darmanin anunciou ainda que após um “telefonema para nossos amigos europeus", a Suécia e a Itália vão emprestar aviões. Contudo, “”, alerta.", declarou o prefeito delegado de Gironda com o pelouro da defesa e da segurança, Martin Guespereau.Não foram registados feridos naquela área costeira masna cidade de Belin-Beliet, também no departamento de Gironda.O fogo “” que reacendeu durante a tarde de terça-feira, progrediu “toda a noite para o sudeste” de Landiras. Consumiu cinco mil hectares em apenas algumas horas, entre Gironda e Landes, igualmente na região de Nova Aquitânia.





Durante esta manhã, a frente de incêndio dirigiu-se para uma via da autoestrada 63, que liga Baiona a Bordéus. “Este encerramento é necessário porque o fumo é empurrado para a A63 e representa problemas de visibilidade”, acrescentou Martin Guespereau.



Este é um “grande incêndio”, “muito mais virulento e rápido” do que o de julho, descreveu, por seu lado, o comandante dos bombeiros locais, Marc Vermeulen.



Os salões comunitários voltam a acolher os moradores que tiveram que deixar suas casas. "A população está preocupada, mas disciplinada. Há, no entanto, cansaço, basta", contou à AFP Vincent Ichard, autarca de Moustey, de onde 250 dos 680 habitantes foram retirados de suas habitações.







“São situações muito difíceis para as pessoas que já foram retiradas em julho quando começou o fogo ao lado”, acrescenta Martin Guespereau.