Incêndio em restaurante na Suíça. Um dos cinco desaparecidos é de nacionalidade portuguesa

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É de nacionalidade portuguesa uma das cinco pessoas desaparecidas no incêndio que destruiu esta sexta-feira um restaurante português na cidade alpina de Thusis, no cantão suíço de Grisons.





Há ainda oito feridos, dois deles em estado considerado grave. O balanço é provisório e foi feito esta pela polícia cantonal. Miguel Soares - RTP Antena 1 O balanço é provisório e foi feito esta pela polícia cantonal.





Em comunicado, a polícia cantonal confirmou que perto de 100 bombeiros foram chamados para o incêndio, que aconteceu de madrugada no andar superior do edifício do restaurante Beverin, com apartamentos.





"As investigações iniciais indicam que o fogo começou no segundo andar do prédio. Como a escadaria desabou, foi necessário usar um guindaste para abrir o telhado", pode ler-se no comunicado divulgado já esta manhã. 14 pessoas conseguiram sair do edifício. No entanto, as autoridades estão a desenvolver diligências para encontrar cinco pessoas que estão desaparecidas. , pode ler-se no comunicado divulgado já esta manhã.A imprensa local adianta que. No entanto, as autoridades estão a desenvolver diligências para encontrar





Entretanto, a polícia local divulgou várias fotos. Numa delas, é possível ver um prédio de apartamentos de vários andares devastado pelas chamas.



Foto divulgada pela polícia cantonal mostra a violência das chamas | gr.ch/DE

Quanto aos feridos, a polícia explicou que, numa primeira abordagem, "receberam atendimento médico por parte dos elementos de emergência e das equipas de resgate de Mittelbünden, Chur, Schiers e Surselva, bem como de uma equipa da Rega". Depois, foram transportados para três hospitais locais, Chur, Thusis, Ilanz, e também para a cidade de Zurique.A polícia confirma que o edifício ficou "completamente destruído".

A Equipa de Apoio Grischun, composta por quatro pessoas, foi mobilizada para prestar assistência às vítimas, aos familiares e às equipas de emergência.

A Câmara de Thusis anunciou que providenciou alojamento e alimentação às pessoas que ficaram afetadas pelo incêndio.



O comunicado da polícia termina com a informação de que as autoridades políciais, em conjunto com o Ministério Público, estão a investigar as causas do incêndio.A imprensa local cita um porta-voz da polícia Cantonal de Graubünden que explica que o edifício era ocupado sobretudo por pessoas solteiras, de várias nacionalidades, em pequenos apartamentos-estúdio.





A região alpina de Graubünden é um destino turístico popular tanto para desportos de inverno como para atividades na natureza durante o verão, no leste da Suíça.

