Incêndio em restaurante na Suíça. Um dos cinco desaparecidos é de nacionalidade portuguesa
A polícia local confirmou à RTP Antena 1 que uma das pessoas desaparecidas é de nacionalidade portuguesa. As autoridades adiantaram ainda que há oito pessoas feridas, duas em estado grave.
Foto divulgada pela polícia cantonal mostra a violência das chamas | gr.ch/DE
Quanto aos feridos, a polícia explicou que, numa primeira abordagem, "receberam atendimento médico por parte dos elementos de emergência e das equipas de resgate de Mittelbünden, Chur, Schiers e Surselva, bem como de uma equipa da Rega". Depois, foram transportados para três hospitais locais, Chur, Thusis, Ilanz, e também para a cidade de Zurique.A polícia confirma que o edifício ficou "completamente destruído".
A Equipa de Apoio Grischun, composta por quatro pessoas, foi mobilizada para prestar assistência às vítimas, aos familiares e às equipas de emergência.
A Câmara de Thusis anunciou que providenciou alojamento e alimentação às pessoas que ficaram afetadas pelo incêndio.
O comunicado da polícia termina com a informação de que as autoridades políciais, em conjunto com o Ministério Público, estão a investigar as causas do incêndio.A imprensa local cita um porta-voz da polícia Cantonal de Graubünden que explica que o edifício era ocupado sobretudo por pessoas solteiras, de várias nacionalidades, em pequenos apartamentos-estúdio.
A região alpina de Graubünden é um destino turístico popular tanto para desportos de inverno como para atividades na natureza durante o verão, no leste da Suíça.