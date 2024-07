O fogo começou durante a tarde numa colina perto do Tribunal de Justiça e do centro público de transmissão de televisão da estação RAI, que já teve de interromper a emissão de vários programas.



As chamas estão a ser combatidas por dezenas de operacionais, com a ajuda de meios aéreos.



Diversos vídeos que estão a ser partilhados nas redes sociais mostram helicópteros e carros de bombeiros e algumas viaturas estacionadas a arder.