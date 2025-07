Um incêndio na província Tarragona, em Espanha, está a obrigar ao confinamento de 18 mil pessoas. O Ministro do Interior da Catalunha pede cautela a todos os moradores. O vento está a complicar a extinção do incêndio que começou esta segunda-feira.

As chamas já consumiram 3200 hectares e há ainda o registo de quatro feridos ligeiros.



As previsões das autoridades para as próximas horas são "favoráveis", mas tudo irá depender do vento.