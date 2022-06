Incêndio em Zamora coloca populações de lobos em perigo

De acordo com o Guardian , a declaração da zona de local de catástrofe permitirá à região de Castela e Leão ter acesso imediato a um fundo de recuperação de dois milhões de euros. Uma bolsa que servirá para acudir aos estragos daquele que foi o pior incêndio em Zamora na última década e que destruiu mais de 600 quilómetros quadrados de reserva de biosfera no norte de Espanha.Temperaturas altas levaram ao alastrar rápido das chamas, com ventos fortes a não facilitarem a tarefa dos bombeiros. No terreno estiveram mais de 600 operacionais, entre os quais bombeiros portugueses, conseguindo dominar a frente de fogo no último domingo.“O problema principal agora é a erosão do solo causada pelo vento e pela chuva”, explicou Luis Suárez, da World Wildlife Fund de Espanha.





“É fundamental estabilizar o solo e restaurar a área ardida de maneira que a mesma se torne mais resistente a incêndios num futuro próximo, o que envolve uma gestão responsável da floresta”.



A vida animal também é uma preocupação, em particular a população de lobos que tem o seu habitat na região. Os especialistas acreditam que os adultos conseguiram escapar às chamas mas temem que as crias com poucas não tenham conseguido escapar com vida.



“As fêmeas normalmente dão à luz em meados de maio, o que quer dizer que a esta altura as crias não têm grande mobilidade. É improvável que as fêmeas tenham conseguido retirar todos os filhos de dentro das tocas, mas ainda é cedo para ter certezas”, afirmou Luis Suárez.



Pensa-se que a área ardida era casa para pelo menos dez populações de lobos. Há muito que Zamora é vista como um exemplo de coexistência pacífica entre as populações de lobos e agricultores. Em Espanha existem cerca de 300 alcateias, naquela que é a maior população da espécie na Europa Ocidental.



Para além dos lobos, La Culebra tem muitas mais espécies animais, como veados, javalis selvagens, linces ou águias douradas.