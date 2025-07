Incêndio florestal fecha aeroporto de Marselha e coloca cidade sob aviso

Desde as 11h00 (hora continental portuguesa) alguns voos têm sido desviados para outras cidades. Por exemplo, Nice, Nîmes e outros aeroportos regionais.





O aeroporto fica a 25 km do centro de Marselha.





O incêndio começou numa zona florestal em Pennes-Mirabeau, 'às portas' de Marselha, e está a alastrar rapidamente devido ao vento forte.





Os bombeiros afirmam que "as condições no terreno são desfavoráveis, a velocidade de propagação do fogo" é elevada.





As chamas já atingiram 30 hectares, referem os bombeiros de Bouches-du-Rhône citados pelo jornal Le Monde.

🔥 L'incendie des Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône est majeur, attisé par un mistral à 70 km/h ! La fumée s'étend jusqu'à Marseille ! 💨 (© Brahim Bendaoud) pic.twitter.com/7L1hC8mb38 — Météo Express (@MeteoExpress) July 8, 2025







Ainda no sul de França, outro incêndio já destruiu mais de 2.000 hectares de floresta nos arredores de Narbonne. Vários moradores tiveram que ser retirados de casa, as autoridades contam, esta terça-feira, que algumas foram atingidas pelas chamas.





Mais de mil bombeiros foram mobilizados, cinco sofreram ferimentos leves, e os responsáveis locais registaram três incêndios florestais no espaço de uma semana.



O incêndio “continua ativo”, muitas pessoas ficaram presas na A9, que liga França e Espanha.





Algumas passaram a noite nos carros e 150 pessoas estão alojadas no parque de exposições de Narbonne, outras em salões ou ginásios de comunidades vizinhas.





