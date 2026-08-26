Incêndio mata pelo menos 14 recém-nascidos em hospital na capital do Paquistão

O número real de vítimas mortais poderá subir para as 15, já que, na enfermaria estariam 16 bebés incubados ou ligados a ventiladores, mas apenas um foi resgatado.



O alerta para o incêndio no Instituto Paquistanês de Ciências Médicas (PIMS) foi dado a poucos minutos das 7h00 locais (3h00 em Lisboa), no terceiro andar da ala de saúde materno-infantil, explicou a autarquia da capital paquistanesa.



As autoridades ainda não identificaram a causa do incêndio. A imprensa local atribui a origem do fogo a uma avaria no sistema de ar condicionado, permitindo que as chamas se propagassem pelas canalizações de oxigénio da ala de ginecologia do hospital.



O comissário responsável pela administração de Islamabad escreveu na rede social X que as equipas de resgate, a polícia e ele próprio "foram imediatamente ao local e controlaram o incêndio".



O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, manifestou pesar pela morte dos 15 recém-nascidos e ordenou a abertura de uma investigação. "Uma tragédia que envolva crianças é uma perda irreparável", disse.



Devido às frágeis leis de segurança e códigos de construção e à sua aplicação negligente, os incêndios em grandes edifícios são frequentes no Paquistão.