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Incêndio na Bélgica já consumiu 1.650 hectares e ameaça casas em parque natural
O fogo de grandes dimensões em Les Gagnes está a progredir rapidamente num parque natural e a ameaçar habitações, tendo já ardido pelo menos 1.650 hectares.
É o maior incêndio alguma vez registado na Bélgica. O fogo começou durante a tarde de sexta-feira em Les Gagnes, no Parque Natural Hautes Fagnes-Eiffel, perto da fronteira com a Alemanha, e está a progredir a grande velocidade: de sexta-feira para este sábado, a área ardida aumentou de 850 para 1650 hectares, segundo indicaram as autoridades.
Até à data, o maior incêndio registado na Bélgica tinha sido registado em 2011, com quase 1.400 hectares de área ardida.
A grande preocupação neste momento é a progressão das chamas na direção de habitações. Durante esta tarde de sábado, as autoridades deram ordem às primeiras evacuações nas aldeias de Sourbrodt e Bütgenback pelas 16h00 locais (15h00 em Portugal Continental), avançou a agência France Presse.
Para todos os habitantes que não foram retirados, a recomendação passa por “permanecer em casa, mantendo portas e janelas fechadas”, adiantaram as autoridades locais num comunicado publicado através do Facebook.
"Há o risco de o fogo atingir as casas, mas estamos a mobilizar todos os recursos disponíveis para as proteger", adiantou Nicolas Yernaux, porta-voz das autoridades na Valónia.
A Bélgica ativou entretanto o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a União Europeia enviou dois helicópteros (vindos da República Checa e Países Baixos) e dois aviões-cisterna (ambos da Suécia) para ajudar no combate ao incêndio.
Este grande incêndio lavra a algumas dezenas de quilómetros de distância de um outro incêndio no oeste da Alemanha, que consumiu cerca de 300 hectares junto à fronteira com a Bélgica, e que levou na última sexta-feira à retirada de 2.000 pessoas das suas casas em Gey.
Até à data, o maior incêndio registado na Bélgica tinha sido registado em 2011, com quase 1.400 hectares de área ardida.
A grande preocupação neste momento é a progressão das chamas na direção de habitações. Durante esta tarde de sábado, as autoridades deram ordem às primeiras evacuações nas aldeias de Sourbrodt e Bütgenback pelas 16h00 locais (15h00 em Portugal Continental), avançou a agência France Presse.
Para todos os habitantes que não foram retirados, a recomendação passa por “permanecer em casa, mantendo portas e janelas fechadas”, adiantaram as autoridades locais num comunicado publicado através do Facebook.
"Há o risco de o fogo atingir as casas, mas estamos a mobilizar todos os recursos disponíveis para as proteger", adiantou Nicolas Yernaux, porta-voz das autoridades na Valónia.
A Bélgica ativou entretanto o Mecanismo Europeu de Proteção Civil e a União Europeia enviou dois helicópteros (vindos da República Checa e Países Baixos) e dois aviões-cisterna (ambos da Suécia) para ajudar no combate ao incêndio.
Este grande incêndio lavra a algumas dezenas de quilómetros de distância de um outro incêndio no oeste da Alemanha, que consumiu cerca de 300 hectares junto à fronteira com a Bélgica, e que levou na última sexta-feira à retirada de 2.000 pessoas das suas casas em Gey.
Segundo as autoridades, foi possível estabilizar este fogo que é o maior de que há registo na Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha. No entanto, a população retirada ainda não poderá regressar às suas habitações este sábado.
com agências