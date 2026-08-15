Incêndio na Bélgica já consumiu 1.650 hectares e ameaça casas em parque natural

Segundo as autoridades, foi possível estabilizar este fogo que é o maior de que há registo na Renânia do Norte-Vestfália, o estado mais populoso da Alemanha. No entanto, a população retirada ainda não poderá regressar às suas habitações este sábado.





com agências

É o maior incêndio alguma vez registado na Bélgica. O fogo começou durante a tarde de sexta-feira em Les Gagnes, no Parque Natural Hautes Fagnes-Eiffel, perto da fronteira com a Alemanha, e está a progredir a grande velocidade:Até à data, o maior incêndio registado na Bélgica tinha sido registado em 2011, com quase 1.400 hectares de área ardida.A grande preocupação neste momento é a progressão das chamas na direção de habitações., avançou a agência France Presse., adiantaram as autoridades locais num comunicado publicado através do Facebook."Há o risco de o fogo atingir as casas, mas estamos a mobilizar todos os recursos disponíveis para as proteger", adiantou Nicolas Yernaux, porta-voz das autoridades na Valónia.enviou dois helicópteros (vindos da República Checa e Países Baixos) e dois aviões-cisterna (ambos da Suécia) para ajudar no combate ao incêndio.das suas casas em Gey.